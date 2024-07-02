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В США оценили назначение Каллас верховным представителем ЕС - РИА Новости, 02.07.2024
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17:30 02.07.2024 (обновлено: 17:31 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/kallas-1956928366.html
В США оценили назначение Каллас верховным представителем ЕС
В США оценили назначение Каллас верховным представителем ЕС - РИА Новости, 02.07.2024
В США оценили назначение Каллас верховным представителем ЕС
Назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности стало "утешительным призом", реальной власти... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:30
2024-07-02T17:31
в мире
эстония
брюссель
кайя каллас
евросоюз
нато
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности стало "утешительным призом", реальной власти у нее не будет, считает американский аналитический журнал Responsible Statecraft. "На прошлой неделе лидеры ЕС согласились с тем, что премьер Эстонии Кая Каллас станет преемницей... Жозепа Борреля в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам. Тем не менее, это решение - только утешительный приз, чтобы подавить ее амбиции возглавить НАТО... Этот пост не дает реальной власти", - пишет издание. Как заметил журнал, в ЕС согласны, что Россия - якобы самая главная угроза безопасности НАТО. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса. Однако, по мнению издания, несмотря на этот консенсус, лидеры Евросоюза считают, что Каллас безопаснее держать подальше от НАТО. "Каллас ушла гораздо дальше в своей агрессивной риторике", - пишет Responsible Statecraft. Издание напоминает, что верховный представитель подчиняется президенту Еврокомиссии и вынужден потратить чрезмерно много времени в борьбе с другими ветвями власти Брюсселя, чтобы воплотить в жизнь свои инициативы. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 28 июня утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту - на пост главы Евросовета, а Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности. Как следует из базы МВД России, Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
https://ria.ru/20240628/naznacheniya-1956204400.html
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в мире, эстония, брюссель, кайя каллас, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Эстония, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
В США оценили назначение Каллас верховным представителем ЕС

RS: у Каллас не будет реальной власти после назначения главной евродипломатии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности стало "утешительным призом", реальной власти у нее не будет, считает американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
"На прошлой неделе лидеры ЕС согласились с тем, что премьер Эстонии Кая Каллас станет преемницей... Жозепа Борреля в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам. Тем не менее, это решение - только утешительный приз, чтобы подавить ее амбиции возглавить НАТО... Этот пост не дает реальной власти", - пишет издание.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
СМИ: назначения на ключевые посты в ЕС проходят непрозрачно
28 июня, 18:48
Как заметил журнал, в ЕС согласны, что Россия - якобы самая главная угроза безопасности НАТО. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса. Однако, по мнению издания, несмотря на этот консенсус, лидеры Евросоюза считают, что Каллас безопаснее держать подальше от НАТО.
"Каллас ушла гораздо дальше в своей агрессивной риторике", - пишет Responsible Statecraft.
Издание напоминает, что верховный представитель подчиняется президенту Еврокомиссии и вынужден потратить чрезмерно много времени в борьбе с другими ветвями власти Брюсселя, чтобы воплотить в жизнь свои инициативы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Саммит Евросоюза собрался на помойке
28 июня, 08:00
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 28 июня утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту - на пост главы Евросовета, а Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
Как следует из базы МВД России, Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее
28 июня, 16:38
 
В миреЭстонияБрюссельКайя КалласЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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