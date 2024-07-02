Рейтинг@Mail.ru
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 02.07.2024 (обновлено: 16:57 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/gosizmena-1956915846.html
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене за финансовую помощь ВСУ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:55
2024-07-02T16:57
происшествия
волгоградская область
волгоград
турция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
ростовский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 июл - РИА Новости. Суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене за финансовую помощь ВСУ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 19-летнего жителя Волгограда задержали в аэропорту, он собирался улететь в Турцию. Впоследствии, сотрудники ФСБ установили, что молодой человек перечислял средства с июля по декабрь 2023 года в благотворительный фонд, который собирал деньги для покупки украинским военным БПЛА, раций и другого. Против волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". "Ростовский областной суд признал мужчину винновым и приговорил к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении ФСБ. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956154201.html
волгоградская область
волгоград
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ростовский областной суд
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Ростовский областной суд
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ

Суд приговорил жителя Волгограда к 12 годам колонии за финансовую помощь ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 июл - РИА Новости. Суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене за финансовую помощь ВСУ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.
По данным ведомства, 19-летнего жителя Волгограда задержали в аэропорту, он собирался улететь в Турцию. Впоследствии, сотрудники ФСБ установили, что молодой человек перечислял средства с июля по декабрь 2023 года в благотворительный фонд, который собирал деньги для покупки украинским военным БПЛА, раций и другого. Против волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".
"Ростовский областной суд признал мужчину винновым и приговорил к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении ФСБ.
Приговор в силу не вступил.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Брянской области задержали россиянина за госизмену
28 июня, 16:28
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградТурцияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныРостовский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала