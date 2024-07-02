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Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене за финансовую помощь ВСУ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:55
2024-07-02T16:55
2024-07-02T16:57
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ростовский областной суд
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ВОЛГОГРАД, 2 июл - РИА Новости. Суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене за финансовую помощь ВСУ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 19-летнего жителя Волгограда задержали в аэропорту, он собирался улететь в Турцию. Впоследствии, сотрудники ФСБ установили, что молодой человек перечислял средства с июля по декабрь 2023 года в благотворительный фонд, который собирал деньги для покупки украинским военным БПЛА, раций и другого. Против волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". "Ростовский областной суд признал мужчину винновым и приговорил к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении ФСБ. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956154201.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ростовский областной суд
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Ростовский областной суд
Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Суд приговорил жителя Волгограда к 12 годам колонии за финансовую помощь ВСУ