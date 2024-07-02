https://ria.ru/20240702/gosizmena-1956915846.html

Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ

Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

Житель Волгограда получил 12 лет колонии за помощь ВСУ

Суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене за финансовую помощь ВСУ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:55

2024-07-02T16:55

2024-07-02T16:57

происшествия

волгоградская область

волгоград

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

ростовский областной суд

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ВОЛГОГРАД, 2 июл - РИА Новости. Суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене за финансовую помощь ВСУ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 19-летнего жителя Волгограда задержали в аэропорту, он собирался улететь в Турцию. Впоследствии, сотрудники ФСБ установили, что молодой человек перечислял средства с июля по декабрь 2023 года в благотворительный фонд, который собирал деньги для покупки украинским военным БПЛА, раций и другого. Против волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". "Ростовский областной суд признал мужчину винновым и приговорил к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении ФСБ. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956154201.html

волгоградская область

волгоград

турция

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происшествия, волгоградская область, волгоград, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ростовский областной суд