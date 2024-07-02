https://ria.ru/20240702/erdogan-1956960565.html
Эрдоган допустил возможность шагов со стороны Турции для мира в Сирии
Эрдоган допустил возможность шагов со стороны Турции для мира в Сирии - РИА Новости, 02.07.2024
Эрдоган допустил возможность шагов со стороны Турции для мира в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность "дополнительных шагов" со стороны Турции для установления мира в Сирии. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:25
2024-07-02T20:25
2024-07-02T20:40
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность "дополнительных шагов" со стороны Турции для установления мира в Сирии."Мы очень старались найти политическое решение конфликта в соседней Сирии, который длится уже более 13 лет и унёс жизни 1 миллиона человек. Мы пытались предотвратить дальнейшее кровопролитие по разным каналам, добились положительных результатов по некоторым вопросам на местах. Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию (в Сирии)", - сказал турецкий лидер в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.По его словам, Анкара не покушается ни на чьи земли и суверенитет."Защита национального единства Сирии также является приоритетом для Турции… Мы хотим видеть демократическую, процветающую и сильную Сирию. Больше, чем кто-либо другой, мы хотим, чтобы Сирия стала безопасной для миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома", - сказал Эрдоган.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956839028.html
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турция, сирия, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, Сирия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган допустил возможность шагов со стороны Турции для мира в Сирии
Эрдоган: дополнительные шаги со стороны Турции для мира в Сирии возможны
АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность "дополнительных шагов" со стороны Турции для установления мира в Сирии.
"Мы очень старались найти политическое решение конфликта в соседней Сирии, который длится уже более 13 лет и унёс жизни 1 миллиона человек. Мы пытались предотвратить дальнейшее кровопролитие по разным каналам, добились положительных результатов по некоторым вопросам на местах. Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию (в Сирии)", - сказал турецкий лидер в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, Анкара не покушается ни на чьи земли и суверенитет.
"Защита национального единства Сирии также является приоритетом для Турции… Мы хотим видеть демократическую, процветающую и сильную Сирию. Больше, чем кто-либо другой, мы хотим, чтобы Сирия стала безопасной для миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома", - сказал Эрдоган.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане
, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия
, Иран
, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН
и страны-наблюдатели - Иордания
, Ливан и Ирак
.