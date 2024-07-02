https://ria.ru/20240702/ege-1956769232.html

Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 02.07.2024

Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Госдума запланировала на октябрь рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T02:18

2024-07-02T02:18

2024-07-02T13:39

яна лантратова

госдума рф

лдпр

единый государственный экзамен (егэ)

общество

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдума запланировала на октябрь рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду")."Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре", — сказала она. Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли документ в нижнюю палату в июне. В пояснительной записке отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов. К тому же, утверждают авторы со ссылкой на экспертов, родители вынуждены тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.По мнению Лантратовой, формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы, добавила депутат.При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев еще в декабре, комментируя призывы отменить ЕГЭ, заявил РИА Новости, что экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний со стороны экспертов.Если закон об отмене ЕГЭ примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты Единого госэкзамена, полученные до этого, будут действительны четыре года после сдачи и могут приниматься вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

https://ria.ru/20240630/apellyatsiya-1734980175.html

https://ria.ru/20240625/ege-1955393367.html

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яна лантратова, госдума рф, лдпр, единый государственный экзамен (егэ), общество, сн_образование, социальный навигатор