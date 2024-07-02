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Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 02.07.2024
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02:18 02.07.2024 (обновлено: 13:39 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ege-1956769232.html
Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 02.07.2024
Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
Госдума запланировала на октябрь рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T02:18
2024-07-02T13:39
яна лантратова
госдума рф
лдпр
единый государственный экзамен (егэ)
общество
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдума запланировала на октябрь рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду")."Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре", — сказала она. Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли документ в нижнюю палату в июне. В пояснительной записке отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов. К тому же, утверждают авторы со ссылкой на экспертов, родители вынуждены тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.По мнению Лантратовой, формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы, добавила депутат.При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев еще в декабре, комментируя призывы отменить ЕГЭ, заявил РИА Новости, что экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний со стороны экспертов.Если закон об отмене ЕГЭ примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты Единого госэкзамена, полученные до этого, будут действительны четыре года после сдачи и могут приниматься вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.
https://ria.ru/20240630/apellyatsiya-1734980175.html
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яна лантратова, госдума рф, лдпр, единый государственный экзамен (егэ), общество, сн_образование, социальный навигатор
Яна Лантратова, Госдума РФ, ЛДПР, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Лантратова: ГД в октябре намерена рассмотреть законопроект об отмене EГЭ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдума запланировала на октябрь рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").
"Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре", — сказала она.
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Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли документ в нижнюю палату в июне. В пояснительной записке отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов.
К тому же, утверждают авторы со ссылкой на экспертов, родители вынуждены тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.
По мнению Лантратовой, формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы, добавила депутат.
При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев еще в декабре, комментируя призывы отменить ЕГЭ, заявил РИА Новости, что экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний со стороны экспертов.
Если закон об отмене ЕГЭ примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты Единого госэкзамена, полученные до этого, будут действительны четыре года после сдачи и могут приниматься вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.
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Яна ЛантратоваГосдума РФЛДПРЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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