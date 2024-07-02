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В Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей - РИА Новости, 02.07.2024
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00:41 02.07.2024 (обновлено: 02:26 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/drozdenko-1956765119.html
В Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей
В Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей - РИА Новости, 02.07.2024
В Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей
Энергоснабжение более 2/3 потребителей, оставшихся без света из-за непогоды в Ленинградской области, восстановлено, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T00:41
2024-07-02T02:26
происшествия
ленинградская область
приозерский район
александр дрозденко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Энергоснабжение более 2/3 потребителей, оставшихся без света из-за непогоды в Ленинградской области, восстановлено, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. "Энергетики доложили о восстановлении электроснабжения для 70 тысяч потребителей Ленобласти. Это более 2/3 всех отключений. Остаются на контроле: работы по "высокой стороне" планируется завершить до трех часов ночи; до шести утра – восстановить основную распределительную сеть шесть-десять киловатт; с утра отрабатывать персональные заявки по сетям 0,4 киловатт по адресам, где электроснабжение не включилось в штатном режиме", - написал он. Ранее сообщалось, что шторм обрушился на Лужский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский и Приозерский районы Ленинградской области, все энергетики были переведены в особый режим работы. Аварийные бригады работали на 10 линиях электропередачи, ремонт идет на шести трансформаторах. Кроме того, дорожные службы расчищают магистрали от упавших деревьев и веток.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, приозерский район, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Приозерский район, Александр Дрозденко
В Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей

Энергоснабжение более 2/3 оставшихся без света жителей в Ленобласти восстановили

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Энергоснабжение более 2/3 потребителей, оставшихся без света из-за непогоды в Ленинградской области, восстановлено, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Энергетики доложили о восстановлении электроснабжения для 70 тысяч потребителей Ленобласти. Это более 2/3 всех отключений. Остаются на контроле: работы по "высокой стороне" планируется завершить до трех часов ночи; до шести утра – восстановить основную распределительную сеть шесть-десять киловатт; с утра отрабатывать персональные заявки по сетям 0,4 киловатт по адресам, где электроснабжение не включилось в штатном режиме", - написал он.
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ПроисшествияЛенинградская областьПриозерский районАлександр Дрозденко
 
 
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