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Костромские предприятия деревообработки увеличили выпуск продукции - РИА Новости, 02.07.2024
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Костромская область
 
17:52 02.07.2024
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Костромские предприятия деревообработки увеличили выпуск продукции
Костромские предприятия деревообработки увеличили выпуск продукции - РИА Новости, 02.07.2024
Костромские предприятия деревообработки увеличили выпуск продукции
Деревообрабатывающие предприятия Костромской области за пять месяцев увеличили выпуск продукции на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:52
2024-07-02T17:52
костромская область
сергей ситников
китай
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КОСТРОМА, 2 июл - РИА Новости. Деревообрабатывающие предприятия Костромской области за пять месяцев увеличили выпуск продукции на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Развитию лесопромышленного комплекса, как одной из ведущих отраслей экономики Костромской области, регионом традиционно уделяется особое внимание. Губернатор Сергей Ситников ориентирует предприятия на формирование новых рынков сбыта и направлений производства. В результате сегодня лесопромышленный комплекс Костромской области, оказавшийся в числе наиболее пострадавших от санкций отраслей, восстанавливается интенсивными темпами. Как отмечают власти региона, при поддержке обладминистрации предприятия лесоперерабатывающей сферы сохранили рабочие коллективы, перестроили логистические цепочки, увеличили производственные мощности и открыли для себя новые рынки сбыта в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и Турции. "По информации регионального департамента экономического развития, за январь-май 2024 года в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева объемы выпуска продукции выросли на 13,5% (по сравнению с аналогичным период прошлого года)", - говорится в сообщении. По данным департамента лесного хозяйства, среди деревообрабатывающих предприятий, обеспечивших наибольший рост, - ООО "Свисс Кроно", НАО "Свеза Кострома", НАО "Свеза Мантурово". Также в числе лидеров по выпуску деревообрабатывающей продукции - Галичский фанерный комбинат. Фанера, которую производит завод, востребована как на внутренних, так и на внешних рынках. Предприятие развивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая. В этих целях в прошлом году запущен собственный ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут. "Только за первый квартал 2024 года костромские лесоэкспортеры поставили в Китай более 30 тысяч кубометров лесоматериалов. Это на 32% выше объемов аналогичного периода прошлого года. Экспортируется фанера, древесно-волокнистые плиты, пиломатериалы", - отмечают власти Костромской области.
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сергей ситников, китай, узбекистан
Костромская область, Сергей Ситников, Китай, Узбекистан

Костромские предприятия деревообработки увеличили выпуск продукции

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДоски в сушильном цеху пиломатериалов на заводе лесопиления лесопромышленного комплекса
Доски в сушильном цеху пиломатериалов на заводе лесопиления лесопромышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Доски в сушильном цеху пиломатериалов на заводе лесопиления лесопромышленного комплекса
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КОСТРОМА, 2 июл - РИА Новости. Деревообрабатывающие предприятия Костромской области за пять месяцев увеличили выпуск продукции на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Развитию лесопромышленного комплекса, как одной из ведущих отраслей экономики Костромской области, регионом традиционно уделяется особое внимание.
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Губернатор Сергей Ситников ориентирует предприятия на формирование новых рынков сбыта и направлений производства.
В результате сегодня лесопромышленный комплекс Костромской области, оказавшийся в числе наиболее пострадавших от санкций отраслей, восстанавливается интенсивными темпами. Как отмечают власти региона, при поддержке обладминистрации предприятия лесоперерабатывающей сферы сохранили рабочие коллективы, перестроили логистические цепочки, увеличили производственные мощности и открыли для себя новые рынки сбыта в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и Турции.
"По информации регионального департамента экономического развития, за январь-май 2024 года в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева объемы выпуска продукции выросли на 13,5% (по сравнению с аналогичным период прошлого года)", - говорится в сообщении.
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По данным департамента лесного хозяйства, среди деревообрабатывающих предприятий, обеспечивших наибольший рост, - ООО "Свисс Кроно", НАО "Свеза Кострома", НАО "Свеза Мантурово". Также в числе лидеров по выпуску деревообрабатывающей продукции - Галичский фанерный комбинат. Фанера, которую производит завод, востребована как на внутренних, так и на внешних рынках. Предприятие развивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая. В этих целях в прошлом году запущен собственный ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут.
"Только за первый квартал 2024 года костромские лесоэкспортеры поставили в Китай более 30 тысяч кубометров лесоматериалов. Это на 32% выше объемов аналогичного периода прошлого года. Экспортируется фанера, древесно-волокнистые плиты, пиломатериалы", - отмечают власти Костромской области.
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