https://ria.ru/20240702/briks-1956771130.html

Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС

Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС - РИА Новости, 02.07.2024

Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС

У стран-членов БРИКС — хорошее будущее, но судьба самого объединения пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:19

2024-07-02T03:19

2024-07-02T05:45

в мире

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бразилия

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джим роджерс

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. У стран-членов БРИКС — хорошее будущее, но судьба самого объединения пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем", — сказал он агентству, оценивая перспективы объединения и его членов.По мнению Роджерса, хотя в БРИКС и входят крупные государства, между его членами пока еще не достаточно сплоченности. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240611/panika-1952262648.html

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бразилия

индия

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в мире, россия, бразилия, индия, джим роджерс, брикс