https://ria.ru/20240702/briks-1956771130.html
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС - РИА Новости, 02.07.2024
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС
У стран-членов БРИКС — хорошее будущее, но судьба самого объединения пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T03:19
2024-07-02T03:19
2024-07-02T05:45
в мире
россия
бразилия
индия
джим роджерс
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_038337079db25773319343b6e663fe50.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. У стран-членов БРИКС — хорошее будущее, но судьба самого объединения пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем", — сказал он агентству, оценивая перспективы объединения и его членов.По мнению Роджерса, хотя в БРИКС и входят крупные государства, между его членами пока еще не достаточно сплоченности. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240611/panika-1952262648.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0ec5e5b86bd095dc047d678b2243a421.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бразилия, индия, джим роджерс, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Джим Роджерс, БРИКС
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС
Инвестор Роджерс: у стран БРИКС хорошее будущее, но судьба объединения туманна