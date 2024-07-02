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Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС - РИА Новости, 02.07.2024
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03:19 02.07.2024 (обновлено: 05:45 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/briks-1956771130.html
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС - РИА Новости, 02.07.2024
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС
У стран-членов БРИКС — хорошее будущее, но судьба самого объединения пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T03:19
2024-07-02T05:45
в мире
россия
бразилия
индия
джим роджерс
брикс
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. У стран-членов БРИКС — хорошее будущее, но судьба самого объединения пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.&quot;Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем&quot;, — сказал он агентству, оценивая перспективы объединения и его членов.По мнению Роджерса, хотя в БРИКС и входят крупные государства, между его членами пока еще не достаточно сплоченности. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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в мире, россия, бразилия, индия, джим роджерс, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Джим Роджерс, БРИКС
Американский инвестор сделал заявление о будущем БРИКС

Инвестор Роджерс: у стран БРИКС хорошее будущее, но судьба объединения туманна

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. У стран-членов БРИКС — хорошее будущее, но судьба самого объединения пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
«

"Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем", — сказал он агентству, оценивая перспективы объединения и его членов.

По мнению Роджерса, хотя в БРИКС и входят крупные государства, между его членами пока еще не достаточно сплоченности.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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