https://ria.ru/20240702/biden-1956977705.html

Байден способен обеспечивать лидерство США, утверждают в Белом доме

Байден способен обеспечивать лидерство США, утверждают в Белом доме - РИА Новости, 02.07.2024

Байден способен обеспечивать лидерство США, утверждают в Белом доме

Президент США Джо Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, несмотря на свой возраст и состояние, заявила во вторник... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:36

2024-07-02T22:36

2024-07-02T22:36

в мире

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атланта

джо байден

дональд трамп

карин жан-пьер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, несмотря на свой возраст и состояние, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после провальных дебатов американского лидера с его конкурентом Дональдом Трампом. "Он продолжит фокусироваться на решении вопросов американского народа, включая экономику, здравоохранение, социальное обеспечение, обеспечение того, чтобы мы продолжали быть лидерами на мировой арене, и это то, что этот президент в состоянии делать", - сообщила она журналистам. Представитель Белого дома признала возраст и "замедление" американского лидера, но добавила, что никто в администрации США ничего не скрывает о состоянии Байдена. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена