https://ria.ru/20240702/belousov-1956902816.html

Белоусов прибыл в Минск

Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 02.07.2024

Белоусов прибыл в Минск

Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совета министров обороны стран СНГ (СМО СНГ),... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:21

2024-07-02T16:21

2024-07-02T16:21

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совета министров обороны стран СНГ (СМО СНГ), сообщает российское военное ведомство. "В заседании СМО СНГ предусматривается участие военных делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества стран СНГ, в том числе вопросы совершенствования совместных систем военного назначения, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран Содружества на 2025 год", - сказано в сообщении. Также Белоусов примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости республики, информирует ведомство.

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россия, белоруссия, минск, андрей белоусов, снг, в мире