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Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 02.07.2024
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16:21 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/belousov-1956902816.html
Белоусов прибыл в Минск
Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 02.07.2024
Белоусов прибыл в Минск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совета министров обороны стран СНГ (СМО СНГ),... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:21
2024-07-02T16:21
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минск
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совета министров обороны стран СНГ (СМО СНГ), сообщает российское военное ведомство. "В заседании СМО СНГ предусматривается участие военных делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества стран СНГ, в том числе вопросы совершенствования совместных систем военного назначения, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран Содружества на 2025 год", - сказано в сообщении. Также Белоусов примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости республики, информирует ведомство.
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россия, белоруссия, минск, андрей белоусов, снг, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Андрей Белоусов, СНГ, В мире
Белоусов прибыл в Минск

Белоусов прибыл в Минск на заседание совета министров обороны стран СНГ

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совета министров обороны стран СНГ (СМО СНГ), сообщает российское военное ведомство.
"В заседании СМО СНГ предусматривается участие военных делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества стран СНГ, в том числе вопросы совершенствования совместных систем военного назначения, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран Содружества на 2025 год", - сказано в сообщении.
Также Белоусов примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости республики, информирует ведомство.
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РоссияБелоруссияМинскАндрей БелоусовСНГВ мире
 
 
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