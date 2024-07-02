https://ria.ru/20240702/bayden-1956973822.html

Байден не снимется с выборов после дебатов, заявил Белый дом

Байден не снимется с выборов после дебатов, заявил Белый дом - РИА Новости, 02.07.2024

Байден не снимется с выборов после дебатов, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден не снимется с выборов после дебатов с бывшим главой государства Дональдом Трампом, несмотря на наличие вопросов к его выступлению,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:01

2024-07-02T22:01

2024-07-02T22:55

в мире

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атланта

джо байден

дональд трамп

карин жан-пьер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не снимется с выборов после дебатов с бывшим главой государства Дональдом Трампом, несмотря на наличие вопросов к его выступлению, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге."Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно. Что касается когнитивного теста, его врачи считают, что этого не требуется", — сказала она.По ее словам, в Белом доме понимают беспокойство общества из-за выступления Байдена, но он не откажется от участия в президентских выборах.Жан-Пьер также утверждает, что американский лидер не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями и в день дебатов "никаких препаратов не принимал".При этом она признала возраст и "заторможенность" президента США, но добавила, что в американской администрации никто ничего не скрывает о его состоянии.Ранее во вторник конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах.Провал Байдена на дебатахАмериканские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, состоявшихся в ночь на 5 июня в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а в конце мероприятия в объектив телекамер попал момент, как супруга Джилл помогает ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты все чаще говорят о том, что демократы могут отказаться от его кандидатуры и заменить кем-то другим. Теоретически партия получит такую возможность на съезде в августе, но на деле победившего на предварительных выборах Байдена будет сложно вывести из гонки без его согласия.В штабе нынешнего главы Белого дома заявляют, что он не собирается сдаваться и, по некоторым данным, его могут номинировать кандидатом уже 21 июля, не дожидаясь съезда демократов.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240702/spectator-1956775058.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956509022.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена