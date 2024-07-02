СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием американского президента Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне неудачных для него дебатов, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники. "Людям интересно будущее кампании демократов... Если Байден продолжит показывать плохие результаты, как в четверг (28 июня - ред.), то я думаю, что мы движемся к победе Трампа", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника. По мнению одного из источников портала, саммит может стать хорошей возможностью для Байдена продемонстрировать лидерство и дипломатические успехи на мировой арене. Источник добавил, что мероприятия привлекут больше внимания прессы в связи с проведением саммита в Вашингтоне, а не в европейском городе. Портал также приводит слова конгрессмена от демократов Грегори Микса (демократ от штата Нью-Йорк), занимающего важный пост в комитете по иностранным делам палаты представителей США, который считает, что европейских союзников беспокоит не Байден, а его соперник на выборах, экс-президент Дональд Трамп. По словам Микса, союзники имели дело с Байденом, а Трамп якобы не понимает, что такое демократия на самом деле. Один из европейских чиновников заявил порталу, что Белый дом с самого начала подготовки к саммиту говорил, что не хочет обсуждения никаких вопросов, вызывающих разногласия. По словам чиновника, акцент на единстве имеет приоритет над более спорными вопросами, как, например, разделение бремени в альянсе. Семьдесят пятый саммит НАТО пройдет в столице США, Вашингтоне с 9 по 11 июля. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием американского президента Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне неудачных для него дебатов, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.
"Людям интересно будущее кампании демократов... Если Байден продолжит показывать плохие результаты, как в четверг (28 июня - ред.), то я думаю, что мы движемся к победе Трампа", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
По мнению одного из источников портала, саммит может стать хорошей возможностью для Байдена продемонстрировать лидерство и дипломатические успехи на мировой арене. Источник добавил, что мероприятия привлекут больше внимания прессы в связи с проведением саммита в Вашингтоне, а не в европейском городе.
Портал также приводит слова конгрессмена от демократов Грегори Микса (демократ от штата Нью-Йорк), занимающего важный пост в комитете по иностранным делам палаты представителей США, который считает, что европейских союзников беспокоит не Байден, а его соперник на выборах, экс-президент Дональд Трамп. По словам Микса, союзники имели дело с Байденом, а Трамп якобы не понимает, что такое демократия на самом деле.
Один из европейских чиновников заявил порталу, что Белый дом с самого начала подготовки к саммиту говорил, что не хочет обсуждения никаких вопросов, вызывающих разногласия. По словам чиновника, акцент на единстве имеет приоритет над более спорными вопросами, как, например, разделение бремени в альянсе.
Семьдесят пятый саммит НАТО пройдет в столице США, Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
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