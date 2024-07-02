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СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 02.07.2024
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10:33 02.07.2024 (обновлено: 10:35 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/bayden-1956807064.html
СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО
СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО
Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием американского президента Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:33
2024-07-02T10:35
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием американского президента Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне неудачных для него дебатов, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники. "Людям интересно будущее кампании демократов... Если Байден продолжит показывать плохие результаты, как в четверг (28 июня - ред.), то я думаю, что мы движемся к победе Трампа", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника. По мнению одного из источников портала, саммит может стать хорошей возможностью для Байдена продемонстрировать лидерство и дипломатические успехи на мировой арене. Источник добавил, что мероприятия привлекут больше внимания прессы в связи с проведением саммита в Вашингтоне, а не в европейском городе. Портал также приводит слова конгрессмена от демократов Грегори Микса (демократ от штата Нью-Йорк), занимающего важный пост в комитете по иностранным делам палаты представителей США, который считает, что европейских союзников беспокоит не Байден, а его соперник на выборах, экс-президент Дональд Трамп. По словам Микса, союзники имели дело с Байденом, а Трамп якобы не понимает, что такое демократия на самом деле. Один из европейских чиновников заявил порталу, что Белый дом с самого начала подготовки к саммиту говорил, что не хочет обсуждения никаких вопросов, вызывающих разногласия. По словам чиновника, акцент на единстве имеет приоритет над более спорными вопросами, как, например, разделение бремени в альянсе. Семьдесят пятый саммит НАТО пройдет в столице США, Вашингтоне с 9 по 11 июля. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО

Semafor: союзники США по НАТО будут следить за Байденом на саммите альянса

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием американского президента Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне неудачных для него дебатов, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.
"Людям интересно будущее кампании демократов... Если Байден продолжит показывать плохие результаты, как в четверг (28 июня - ред.), то я думаю, что мы движемся к победе Трампа", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
По мнению одного из источников портала, саммит может стать хорошей возможностью для Байдена продемонстрировать лидерство и дипломатические успехи на мировой арене. Источник добавил, что мероприятия привлекут больше внимания прессы в связи с проведением саммита в Вашингтоне, а не в европейском городе.
Портал также приводит слова конгрессмена от демократов Грегори Микса (демократ от штата Нью-Йорк), занимающего важный пост в комитете по иностранным делам палаты представителей США, который считает, что европейских союзников беспокоит не Байден, а его соперник на выборах, экс-президент Дональд Трамп. По словам Микса, союзники имели дело с Байденом, а Трамп якобы не понимает, что такое демократия на самом деле.
Один из европейских чиновников заявил порталу, что Белый дом с самого начала подготовки к саммиту говорил, что не хочет обсуждения никаких вопросов, вызывающих разногласия. По словам чиновника, акцент на единстве имеет приоритет над более спорными вопросами, как, например, разделение бремени в альянсе.
Семьдесят пятый саммит НАТО пройдет в столице США, Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Европа обречена на войну
Вчера, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
В бой идут одни старики: дебаты Байдена и Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

© AP Photo / Gerald Herbert
1 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

Фотографы во время телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

© AP Photo / Gerald Herbert
2 из 10
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

Зрительница телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 10
© AP Photo / Evan Vucci

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

Президент США Джо Байден во время и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия по телевизионным дебатам

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 10
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

Сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп заходит в конференц-зал перед телевизионными дебатами президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
5 из 10
© AP Photo / Jae C. Hong

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

© AP Photo / Jae C. Hong
6 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

© AP Photo / Gerald Herbert
7 из 10
© AP Photo / Andres Kudacki

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

Сторонники Дональда Трампа во время телевизионных дебатов

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

© AP Photo / Andres Kudacki
8 из 10
© AP Photo / Ross D. Franklin

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

© AP Photo / Ross D. Franklin
9 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

© AP Photo / Gerald Herbert
10 из 10

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

© AP Photo / Gerald Herbert
1 из 10

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

© AP Photo / Gerald Herbert
2 из 10

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 10

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 10

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
5 из 10

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

© AP Photo / Jae C. Hong
6 из 10

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

© AP Photo / Gerald Herbert
7 из 10

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

© AP Photo / Andres Kudacki
8 из 10

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

© AP Photo / Ross D. Franklin
9 из 10

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

© AP Photo / Gerald Herbert
10 из 10
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампНАТО
 
 
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