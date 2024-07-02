https://ria.ru/20240702/bayden-1956807064.html

СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО

СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 02.07.2024

СМИ: союзники будут следить за состоянием Байдена на саммите НАТО

Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием американского президента Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:33

2024-07-02T10:33

2024-07-02T10:35

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием американского президента Джо Байдена на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне на фоне неудачных для него дебатов, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники. "Людям интересно будущее кампании демократов... Если Байден продолжит показывать плохие результаты, как в четверг (28 июня - ред.), то я думаю, что мы движемся к победе Трампа", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника. По мнению одного из источников портала, саммит может стать хорошей возможностью для Байдена продемонстрировать лидерство и дипломатические успехи на мировой арене. Источник добавил, что мероприятия привлекут больше внимания прессы в связи с проведением саммита в Вашингтоне, а не в европейском городе. Портал также приводит слова конгрессмена от демократов Грегори Микса (демократ от штата Нью-Йорк), занимающего важный пост в комитете по иностранным делам палаты представителей США, который считает, что европейских союзников беспокоит не Байден, а его соперник на выборах, экс-президент Дональд Трамп. По словам Микса, союзники имели дело с Байденом, а Трамп якобы не понимает, что такое демократия на самом деле. Один из европейских чиновников заявил порталу, что Белый дом с самого начала подготовки к саммиту говорил, что не хочет обсуждения никаких вопросов, вызывающих разногласия. По словам чиновника, акцент на единстве имеет приоритет над более спорными вопросами, как, например, разделение бремени в альянсе. Семьдесят пятый саммит НАТО пройдет в столице США, Вашингтоне с 9 по 11 июля. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, нато