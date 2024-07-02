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Мария Багреева: 1,5 миллиона закупок провели регионы на портале поставщиков - РИА Новости, 02.07.2024
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09:00 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/bagreeva-1956761271.html
Мария Багреева: 1,5 миллиона закупок провели регионы на портале поставщиков
Мария Багреева: 1,5 миллиона закупок провели регионы на портале поставщиков - РИА Новости, 02.07.2024
Мария Багреева: 1,5 миллиона закупок провели регионы на портале поставщиков
Заказчики из регионов России за шесть лет опубликовали на портале поставщиков более 1,5 миллиона закупок по потребностям, рассказала заммэра Москвы,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:00
2024-07-02T09:00
мария багреева
москва
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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. Заказчики из регионов России за шесть лет опубликовали на портале поставщиков более 1,5 миллиона закупок по потребностям, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.По ее словам, столичный портал поставщиков за 11 лет работы оказался в числе наиболее востребованных межрегиональных торговых площадок, который позволяет госзаказчикам обеспечивать свои оперативные потребности через закупки малого объема."С 2018 года регионы разместили на нем более 1,5 миллиона таких закупок. В тройку лидеров вошли Московская область – почти за шесть лет регион опубликовал 577 тысяч закупок, Санкт-Петербург – 386 тысяч, а также Пермский край – 91 тысячу закупок", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов обратил внимание, что число публикуемых закупок по потребностям становится больше с каждым годом. В частности, за неполный 2018 год регионы опубликовали 935 подобных закупок, а за 2019 год – порядка 92 тысяч. При этом к 2023 году их количество выросло в четыре раза, составив около 395 тысяч. "С начала этого года региональные заказчики опубликовали более 180 тысяч закупок", – подчеркнул он.В свою очередь, замглавы департамента информационных технологий Роман Урнышев отметил, что для региональных заказчиков и поставщиков на портале оптимизированы бизнес-процессы, они соответствуют нормативно-правовым актам конкретного региона. Кроме того, на ресурсе реализован функционал личного кабинета для работы уполномоченного органа с возможностью управления лимитами субъекта в части проводимых закупок.Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Сейчас платформу используют заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.
https://ria.ru/20240626/zakupki-1955462271.html
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: 1,5 миллиона закупок провели регионы на портале поставщиков

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. Заказчики из регионов России за шесть лет опубликовали на портале поставщиков более 1,5 миллиона закупок по потребностям, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, столичный портал поставщиков за 11 лет работы оказался в числе наиболее востребованных межрегиональных торговых площадок, который позволяет госзаказчикам обеспечивать свои оперативные потребности через закупки малого объема.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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"С 2018 года регионы разместили на нем более 1,5 миллиона таких закупок. В тройку лидеров вошли Московская область – почти за шесть лет регион опубликовал 577 тысяч закупок, Санкт-Петербург – 386 тысяч, а также Пермский край – 91 тысячу закупок", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов обратил внимание, что число публикуемых закупок по потребностям становится больше с каждым годом. В частности, за неполный 2018 год регионы опубликовали 935 подобных закупок, а за 2019 год – порядка 92 тысяч. При этом к 2023 году их количество выросло в четыре раза, составив около 395 тысяч. "С начала этого года региональные заказчики опубликовали более 180 тысяч закупок", – подчеркнул он.
В свою очередь, замглавы департамента информационных технологий Роман Урнышев отметил, что для региональных заказчиков и поставщиков на портале оптимизированы бизнес-процессы, они соответствуют нормативно-правовым актам конкретного региона. Кроме того, на ресурсе реализован функционал личного кабинета для работы уполномоченного органа с возможностью управления лимитами субъекта в части проводимых закупок.
Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Сейчас платформу используют заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.
Мария Багреева и Александр Бутко на подписании соглашения / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
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