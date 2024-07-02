https://ria.ru/20240702/avito-1956929238.html

Авито вывез студентов-олимпиадников со всей России на "Алые паруса"

Авито вывез студентов-олимпиадников со всей России на "Алые паруса" - РИА Новости, 02.07.2024

Авито вывез студентов-олимпиадников со всей России на "Алые паруса"

Более 30 призеров олимпиад для школьников и студентов из разных регионов России смогли принять участие в масштабном празднике выпускников "Алые паруса" в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:06

2024-07-02T18:06

2024-07-02T18:25

санкт-петербург

авито

алые паруса — 2024

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 30 призеров олимпиад для школьников и студентов из разных регионов России смогли принять участие в масштабном празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщает компания "Авто", организовавшая поездку.В Санкт-Петербург приехали учащиеся НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, Оренбургского государственного университета, Омского государственного технического университета, Костромского государственного университета и других вузов страны. Все они – призеры олимпиад для студентов и школьников, в числе которых – олимпиады "Высшая Лига" и "Я – профессионал" по направлениям "Анализ данных и ИИ", "Финансовые технологии", "Математика", "Физика"."Ребята из Оренбурга, Костромы, Иванова, Марий Эл, Камчатки, Омска, Екатеринбурга и Москвы смогли своими глазами увидеть тот праздник, о котором мечтают миллионы выпускников, а после — провели неформальную встречу с командой ИТ-компании", - рассказали в "Авито".В ходе встречи молодые таланты получили возможность задать вопросы и узнать о работе в ИТ и смежных областях. Студентов интересовали самые разные стороны работы — от философии управления корпоративного управления, до системы метрик, по которым бизнес оценивает успех проекта."Мы хотели вновь создать для ребят настроение праздника выпускного, когда у тебя только начинается вступление во взрослую жизнь. Талантливым ребятам вместе с командой показали, как все устроено внутри "Авито"....Для студентов это возможность заранее узнать больше о потенциальных работодателях перед тем, как они сделают выбор и определить, где они видят себя в будущем", - сказал управляющий партнер "Авито" Сергей Пивень.Как отмечается в сообщении, "Авито" активно развивает отношения с вузами и участвует в подготовке ИТ-кадров. Так, в 2024 году компания запустила бесплатную программу магистратуры по науке о данных совместно с МФТИ. Двухлетний курс программы физтех-школы прикладной математики и информатики дает фундаментальную базу в области передовых технологий."Санкт-Петербург — очень вдохновляющий город. А после экскурсии и встреч в "Авито" я еще сильнее уверена в выборе своей будущей сферы занятости — в мобильной разработке", — поделилась участница поездки Анна Демьяненко из Екатеринбурга.В память о поездке ребята получили худи, на которые было нанесено семантическое "облако", которое они создали сами, поделившись ассоциациями со словом "будущее". В числе вариантов – "IT", "победа", "семья", "вдохновение", "лето" и даже "черешня".

https://ria.ru/20240624/avito-1955108010.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, авито, алые паруса — 2024