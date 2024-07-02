https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html

НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР

НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.07.2024

НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР

НАТО уже устроил беспорядок в Европе, альянс не должен вредить еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:08

2024-07-02T14:08

2024-07-02T14:10

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европа

япония

йенс столтенберг

нато

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ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. НАТО уже устроил беспорядок в Европе, альянс не должен вредить еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя МИД КНР. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил о необходимости придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии. При этом Столтенберг заявил о том, что НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности. "НАТО уже устроила беспорядок в Европе, оно не должно наносить вред еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону", - заявили РИА Новости в китайском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать слова Столтенберга.

https://ria.ru/20240701/stoltenberg-1956558558.html

китай

европа

япония

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в мире, китай, европа, япония, йенс столтенберг, нато