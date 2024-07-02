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НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.07.2024
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14:08 02.07.2024 (обновлено: 14:10 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html
НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР
НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.07.2024
НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР
НАТО уже устроил беспорядок в Европе, альянс не должен вредить еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:08
2024-07-02T14:10
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ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. НАТО уже устроил беспорядок в Европе, альянс не должен вредить еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя МИД КНР. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил о необходимости придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии. При этом Столтенберг заявил о том, что НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности. "НАТО уже устроила беспорядок в Европе, оно не должно наносить вред еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону", - заявили РИА Новости в китайском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать слова Столтенберга.
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в мире, китай, европа, япония, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Европа, Япония, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР

МИД КНР: НАТО уже устроила беспорядок в Европе, альянс не должен вредить АТР

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. НАТО уже устроил беспорядок в Европе, альянс не должен вредить еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя МИД КНР.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил о необходимости придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии. При этом Столтенберг заявил о том, что НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности.
"НАТО уже устроила беспорядок в Европе, оно не должно наносить вред еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону", - заявили РИА Новости в китайском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать слова Столтенберга.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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В миреКитайЕвропаЯпонияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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