https://ria.ru/20240701/yakutsk-1956568910.html
В Якутске открыли новый скалодром, построенный к Играм "Дети Азии"
В Якутске открыли новый скалодром, построенный к Играм "Дети Азии" - РИА Новости, 01.07.2024
В Якутске открыли новый скалодром, построенный к Играм "Дети Азии"
В Якутске в первый день соревнований по демонстрационному виду спорта скалолазание официально открыли скалодром, построенный к VIII Играм "Дети Азии", сообщает... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:01
2024-07-01T11:01
2024-07-01T11:01
viii международные спортивные игры "дети азии"
якутск
дети азии
айсен николаев
дмитрий бычков
владимир максимов
спорт
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Якутске в первый день соревнований по демонстрационному виду спорта скалолазание официально открыли скалодром, построенный к VIII Играм "Дети Азии", сообщает оргкомитет соревнований. На открытии присутствовали президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, генеральный секретарь Олимпийского комитета России, вице-президент Комитета "Дети Азии" Родион Плитухин, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и министр спорта Якутии Леонид Спиридонов. Максимов отметил, что строительство спортивных объектов является одним из ключевых моментов для развития спорта в целом. "В кратчайшие сроки было принято решение о возведении скалодрома, который отвечает всем международным стандартам проведения соревнований. Это во многом стало возможным благодаря инициативе Главы Якутии Айсена Николаева, который сразу поддержал идею и совместно с Фондом поддержки олимпийцев России началась работа по возведению скалодрома. Мы всегда говорим, что "Дети Азии" зажигают звезды. И я уверен, что из тех ребят, для которых сегодня начались соревнования по скалолазанию, в будущем выйдут новые звезды мирового уровня, рекордсмены мира. Дети Азии - начало побед!" - приводит пресс-служба слова Максимова. Там напомнили, что скалолазание было включено в программу VIII Игр "Дети Азии" как демонстрационный вид спорта. VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, дети азии, айсен николаев, дмитрий бычков, владимир максимов, спорт
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Якутск, Дети Азии, Айсен Николаев, Дмитрий Бычков, Владимир Максимов, Спорт
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Якутске в первый день соревнований по демонстрационному виду спорта скалолазание официально открыли скалодром, построенный к VIII Играм "Дети Азии", сообщает оргкомитет соревнований.
На открытии присутствовали президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов
, генеральный секретарь Олимпийского комитета России, вице-президент Комитета "Дети Азии" Родион Плитухин, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков
и министр спорта Якутии Леонид Спиридонов.
Максимов отметил, что строительство спортивных объектов является одним из ключевых моментов для развития спорта в целом.
"В кратчайшие сроки было принято решение о возведении скалодрома, который отвечает всем международным стандартам проведения соревнований. Это во многом стало возможным благодаря инициативе Главы Якутии Айсена Николаева
, который сразу поддержал идею и совместно с Фондом поддержки олимпийцев России началась работа по возведению скалодрома. Мы всегда говорим, что "Дети Азии" зажигают звезды. И я уверен, что из тех ребят, для которых сегодня начались соревнования по скалолазанию, в будущем выйдут новые звезды мирового уровня, рекордсмены мира. Дети Азии - начало побед!" - приводит пресс-служба слова Максимова.
Там напомнили, что скалолазание было включено в программу VIII Игр "Дети Азии" как демонстрационный вид спорта.
VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.