https://ria.ru/20240701/yakutsk-1956568910.html

В Якутске открыли новый скалодром, построенный к Играм "Дети Азии"

В Якутске открыли новый скалодром, построенный к Играм "Дети Азии" - РИА Новости, 01.07.2024

В Якутске открыли новый скалодром, построенный к Играм "Дети Азии"

В Якутске в первый день соревнований по демонстрационному виду спорта скалолазание официально открыли скалодром, построенный к VIII Играм "Дети Азии", сообщает... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:01

2024-07-01T11:01

2024-07-01T11:01

viii международные спортивные игры "дети азии"

якутск

дети азии

айсен николаев

дмитрий бычков

владимир максимов

спорт

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Якутске в первый день соревнований по демонстрационному виду спорта скалолазание официально открыли скалодром, построенный к VIII Играм "Дети Азии", сообщает оргкомитет соревнований. На открытии присутствовали президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, генеральный секретарь Олимпийского комитета России, вице-президент Комитета "Дети Азии" Родион Плитухин, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и министр спорта Якутии Леонид Спиридонов. Максимов отметил, что строительство спортивных объектов является одним из ключевых моментов для развития спорта в целом. "В кратчайшие сроки было принято решение о возведении скалодрома, который отвечает всем международным стандартам проведения соревнований. Это во многом стало возможным благодаря инициативе Главы Якутии Айсена Николаева, который сразу поддержал идею и совместно с Фондом поддержки олимпийцев России началась работа по возведению скалодрома. Мы всегда говорим, что "Дети Азии" зажигают звезды. И я уверен, что из тех ребят, для которых сегодня начались соревнования по скалолазанию, в будущем выйдут новые звезды мирового уровня, рекордсмены мира. Дети Азии - начало побед!" - приводит пресс-служба слова Максимова. Там напомнили, что скалолазание было включено в программу VIII Игр "Дети Азии" как демонстрационный вид спорта. VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.

https://rsport.ria.ru/20240630/master-klass-1956494520.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, дети азии, айсен николаев, дмитрий бычков, владимир максимов, спорт