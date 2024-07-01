https://ria.ru/20240701/vk_fest--1956621172.html

VK Fest собрал 70 тысяч гостей в Санкт-Петербурге

VK Fest собрал 70 тысяч гостей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 01.07.2024

VK Fest собрал 70 тысяч гостей в Санкт-Петербурге

29 и 30 июня самый масштабный фестиваль страны прошёл в своём родном городе. Парк 300-летия Санкт-Петербурга на два дня превратился в место встречи артистов,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:45

2024-07-01T13:45

2024-07-01T13:45

vk fest

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. 29 и 30 июня самый масштабный фестиваль страны прошёл в своём родном городе. Парк 300-летия Санкт-Петербурга на два дня превратился в место встречи артистов, инфлюенсеров, стримеров, спортсменов и поклонников музыки. Десятки тысяч посетителей VK Fest приняли участие в сотнях активностей: от квестов, танцевальных батлов, мастер-классов по боксу и покорения скалодрома до знакомства с искусственным интеллектом и встреч с героями комиксов.За два фестивальных дня гости увидели выступления 70 музыкантов. Хедлайнером первого дня VK Fest стал Баста, второго — группа ЗВЕРИ. Выступали Дима Билан, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, Wildways, HammAli & Navai, MACAN, CREAM SODA, L’One, Клава Коĸа, INSTASAMKA. Впервые на VK Fest выступили Ева Польна, 25/17, Ноггано, Три дня дождя, XOLIDAYBOY, Toxi$, Xcho, BUSHIDO ZHO, SODA LUV и Найк Борзов. Ведущим музыкальной программы был Дима Масленников.Звезды приготовили для зрителей много сюрпризов: Элджей и ANIKV презентовали на VK Fest новый совместный трек "Спорт". MACAN и SCIRENA представили песню, которая ещё не вышла на платформах, — её название оставили в секрете.Любители электронной музыки слушали сеты на сцене Радио Рекорд. Здесь играли диджеи FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA, LADY WAKS, ALEXEY IZOTOV, PEREDEL, SWANKY TUNES, VOLAC, TURBOSH.В зоне инфлюенсеров гости фестиваля общались с любимыми лидерами мнений. Среди них были Валя Карнавал, Влад А4, MILANA STAR, Катя Адушкина, Егор Шип, участники The Hype House Rus. Многие из них представляли свои треки: например, NANSI & SIDOROV, Милана Хаметова, Даник. Инфлюенсеры участвовали в интерактивах: Дима Масленников, Супер Стас, Даник и Алексей Столяров приняли участие в "ЧТО? ГДЕ? VK?". Они отвечали на вопросы про музыку, фестиваль и блогеров, а также выполняли задания. Ведущими тематической сцены стали Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова.Общались с поклонниками, делали с ними фото и раздавали автографы Клава Кока, "Импровизаторы" Антон Шастун и Арсений Попов, Utopia Show, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова. Особой популярностью среди юных гостей пользовалась "Школа инфлюенсеров": дети брали уроки по созданию контента у блогеров. В школе можно было встретить даже Влада А4.Российское общество "Знание" организовало для посетителей фестиваля Знание.Лекторий, где выступили инфлюенсеры, артисты, спортсмены и другие эксперты. За два дня фестиваля спикеры в разных форматах обсудили модные, культурные и спортивные тенденции, а также пообщались со зрителями. Паблик-токи провели российские хоккеисты и представители футбольного клуба "Зенит". Полный зал собрали эксперты, которые дискутировали на тему трендов в моде. Среди них — стилист Алексей Сухарев, историк моды Анатоль Вовк и основатель студий Park by Osipchuk Алексей Осипчук. С лекцией "Кто не любит Эрмитаж?" выступили генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и стендап-комик Евгений Чебатков. Наследие русского балета обсудили режиссёр-постановщик Мигель, первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, премьер Михайловского театра Иван Зайцев, журналист Вадим Верник и другие. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, чемпионка мира Алина Загитова выступила с лекцией на тему "Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все".Гости фестиваля приняли участие в активностях локаций "Технологии", "Видеоигры", "Семья", "Драйв", "Творчество", "Развлечения", "Спорт" и "Косплей". Посетители слушали лекции про космос, участвовали в квизах о ленинградском андеграунде, мастер-классах по живописи и созданию парфюма, управляли болидом на профессиональном симуляторе, посетили 3D-экскурсию по энергоблоку с атомным реактором, учились диджеингу и путешествовали по вселенным любимых произведений в локации косплееров."Эти выходные были максимально насыщенными: мы танцевали с Zivert, которая пришла поддержать своего друга LYRIQ, встречали 10AGE из армии, слушали эксклюзивные премьеры треков, смотрели салют под Басту и группу ЗВЕРИ в закатном небе, встречали артистов, инфлюенсеров и спикеров среди посетителей фестиваля. В этот раз „Три дня дождя“ в Петербурге — не про погоду, а про группу на нашей Белой сцене. Мы называем VK Fest в Санкт-Петербурге домашним — это не только о том, что он здесь появился и вырос, это ещё и про особенную атмосферу гигантского Парка 300-летия, Финского залива, сочетания солнца и ветра. Её ощущаем не только мы, но и гости: на первый день VK Fest были раскуплены все билеты — такое в Петербурге впервые. Всего фестиваль посетили 70 тысяч человек, и мы счастливы, что VK Fest влюбляет в себя с каждым годом всё больше людей", — поделился сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.VK Fest прошёл в четырёх городах страны: Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге. Завершится фестивальный тур в Москве 13–14 июля в "Лужниках". Билеты доступны на vkfest.ru.

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

vk fest, санкт-петербург