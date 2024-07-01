https://ria.ru/20240701/venok-1956599373.html

Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата

Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 01.07.2024

Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата

Представители посольства Белоруссии в России, Союзного государства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:42

2024-07-01T12:42

2024-07-01T12:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

дмитрий мезенцев

ильхом нематов

снг

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Представители посольства Белоруссии в России, Союзного государства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. Церемония приурочена ко Дню Независимости Белоруссии и 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. На церемонии, в частности, присутствовали глава администрации президента Белоруссии, чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, замгенсека СНГ Ильхом Нематов.

https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, дмитрий мезенцев, ильхом нематов, снг, великая отечественная война (1941-1945)