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Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 01.07.2024
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12:42 01.07.2024 (обновлено: 12:43 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/venok-1956599373.html
Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата
Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 01.07.2024
Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата
Представители посольства Белоруссии в России, Союзного государства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:42
2024-07-01T12:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
дмитрий мезенцев
ильхом нематов
снг
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Представители посольства Белоруссии в России, Союзного государства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. Церемония приурочена ко Дню Независимости Белоруссии и 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. На церемонии, в частности, присутствовали глава администрации президента Белоруссии, чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, замгенсека СНГ Ильхом Нематов.
https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html
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белоруссия, дмитрий мезенцев, ильхом нематов, снг, великая отечественная война (1941-1945)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Ильхом Нематов, СНГ, Великая Отечественная война (1941-1945)

Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата

© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Представители посольства Белоруссии в России, Союзного государства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония приурочена ко Дню Независимости Белоруссии и 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
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На церемонии, в частности, присутствовали глава администрации президента Белоруссии, чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, замгенсека СНГ Ильхом Нематов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияДмитрий МезенцевИльхом НематовСНГВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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