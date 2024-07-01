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Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата
Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 01.07.2024
Посольство Белоруссии возложило венок к Могиле Неизвестного солдата
Представители посольства Белоруссии в России, Союзного государства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:42
2024-07-01T12:42
2024-07-01T12:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
дмитрий мезенцев
ильхом нематов
снг
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Представители посольства Белоруссии в России, Союзного государства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. Церемония приурочена ко Дню Независимости Белоруссии и 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. На церемонии, в частности, присутствовали глава администрации президента Белоруссии, чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, замгенсека СНГ Ильхом Нематов.
https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, дмитрий мезенцев, ильхом нематов, снг, великая отечественная война (1941-1945)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Ильхом Нематов, СНГ, Великая Отечественная война (1941-1945)