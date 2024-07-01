https://ria.ru/20240701/vengriya-1956543113.html

Венгрия стала председателем Совета ЕС

Венгрия стала председателем Совета ЕС - РИА Новости, 01.07.2024

Венгрия стала председателем Совета ЕС

Венгрия с понедельника до конца 2024 года становится председателем в Евросоюзе, перенимая эту символическую должность у Бельгии. Под девизом "сделаем Европу... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T06:22

2024-07-01T06:22

2024-07-01T06:22

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будапешт

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александр де кроо

дональд туск

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Венгрия с понедельника до конца 2024 года становится председателем в Евросоюзе, перенимая эту символическую должность у Бельгии. Под девизом "сделаем Европу снова великой" главный enfant terrible ЕС во главе сообщества будет отстаивать свои немейнстримные взгляды на его расширение, отношения с Россией и Украиной, нелегальную миграцию, а также попытается вернуть ЕС его былую конкурентоспособность Тернистый путь Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за далекой от мейнстрима позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. В последний раз ряд депутатов Европарламента выступил против председательства Венгрии 27 июня, за три дня до его старта. Регулярно звучали нападки на Будапешт и от отдельных европейских политиков. Так, премьер Бельгии Александр де Кроо незадолго до начала председательства Венгрии заявил, что оно "не означает, что Виктор Орбан станет боссом в ЕС", а премьер Польши Дональд Туск назвал следующие полгода "вызовом для ЕС". "Худшее в истории" руководство ЕК В последний месяц в ЕС обострилось беспокойство по поводу приближающегося венгерского председательства, из-за чего звучали опасения, что ряд вопросов лучше закрыть в июне. Одним из таких решений стало назначение на руководящие должности Евросоюза. На саммите ЕС Орбан, как стало впоследствии известно, выступил против кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии и воздержался при голосовании по Кае Каллас, которая была назначена главой дипломатии ЕС. Сам венгерский премьер неоднократно подчеркивал, что нынешнее руководство Еврокомиссии является "худшим в истории", необходимо от него избавиться, а новым главой должен стать политик с опытом премьер-министра. Орбан также жестко раскритиковал решение Европейской народной партии создать "коалицию лжи с социалистами и либералами" вопреки результатам выборов в Европарламент, на которых в ряде европейских стран уверенно победили правые силы. Одним из последних случаев, когда Венгрия единственной выступила против единой позиции остальных стран ЕС, можно назвать блокирование общего заявления государств сообщества с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ. Это произошло после того, как в ответ на запрет вещания в ЕС РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и других ресурсов РФ ограничила доступ к 81 европейскому изданию. Сам Орбан назвал запрет доступа к российским СМИ "необоснованным и оскорбительным". Оригинальная позиция по расширению ЕСНа последнем саммите ЕС Венгрия не стала блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требования Будапешта по возвращению прав закарпатских венгров были внесены в документ, содержащий переговорные рамки о евроинтеграции Украины. Власти Венгрии ранее подчеркивали, что вопрос прав венгров Закарпатья остается принципиальным, а остановить процесс вступления Украины в ЕС Будапешт сможет "еще 75 раз". При этом Венгрия последовательно выступала за дальнейшую евроинтеграцию Грузии, подчеркивая, что ее правительство "хорошо движется в сторону ЕС и правильно работает". В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС может "закрыть для Грузии двери", если Тбилиси не изменит политику и не отменит нашумевший закон об иноагентах. Во многом это связано с тем, что Венгрия ранее сама приняла закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов. По нему за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Политический советник венгерского премьера Балаж Орбан заявлял, что законы, подобные грузинскому, необходимо ввести во всех странах ЕС, по его словам, Венгрия будет этому способствовать. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что, став председателем, Будапешт направит усилия на евроинтеграцию стран Западных Балкан, которые ожидают вступления в сообщество в среднем более 15 лет, и не позволят применять двойные стандарты при приеме балканских стран и Украины. Сийярто ранее заявлял, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Новые "партизаны за Европу"Буквально накануне старта венгерского председательства стало известно о создании нового правого альянса "Патриоты за Европу", который партия Орбана Фидес создала вместе с Австрийской партией свободы и чешской ANO. По словам венгерского премьера, в перспективе нескольких дней новое объединение может стать крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. Как следует из манифеста "Патриотов", они противопоставляют себя сторонникам "европейского сверхгосударства", уважают право вето стран ЕС и выступают против давления на страны, в том числе через бюджет ЕС, и попыток ограничить свободу и суверенитет европейских наций, от чего долгое время в ЕС страдала сама Венгрия. По мнению экспертов, новое объединение также будет стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине и выступать за более прагматичные отношения с Россией, в отличие от других фракций Европарламента. Лозунг как у Трампа и кубик РубикаВ июне Венгрия презентовала программу своего председательства, официальный логотип и девиз. Лозунгом стал призыв "Сделаем Европу снова великой" (Make Europe great again), содержащий аллюзию на предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой". Орбан в статье для венгерской газеты Magyar Nemzet, вышедшей накануне начала венгерского председательства, выразил надежду, что сторонники суверенитета смогут успешно выступить на парламентских выборах во Франции и Австрии, а также на президентских выборах в США. "Если всё пойдет по плану и нам поможет Бог, то к концу года патриоты во всём западном мире будут в большинстве", - говорится в публикации. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, представляя венгерскую программу, заявил, что Будапешт считает своими приоритетами на следующие полугода принятие нового пакта о конкурентоспособности Европы, усиление европейской оборонной политики, справедливую, а не идеологически обоснованную политику расширения ЕС, борьбу с нелегальной миграцией, защиту интересов европейских аграриев и решение демографических проблем. Логотипом венгерского председательства был выбран Кубик Рубика - головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским инженером Эрне Рубиком. Отмечается, что он символизирует "венгерскую изобретательность и умение решать проблемы, а также сложность европейских дел", поскольку состоит из 27 элементов - по числу стран ЕС.

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