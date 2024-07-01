https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана

"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана - РИА Новости, 01.07.2024

"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана

После того как в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты, СМИ пишут, что Джо Байдену пора на пенсию. Шансы Дональда Трампа вновь занять Белый дом... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:06

в мире

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джо байден

российская академия наук

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Михаил Катков. После того как в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты, СМИ пишут, что Джо Байдену пора на пенсию. Шансы Дональда Трампа вновь занять Белый дом значительно выросли. А у него есть план по Украине. Что он предлагает — в материале РИА Новости."Ценность в нюансах"На дебатах Трамп отверг недавнее мирное предложение Путина. Но и затягивать конфликт он совершенно не хочет."Погибло много людей, гораздо больше, чем думают. Вы можете удвоить эти цифры, возможно, утроить. Он (Байден. — Прим. ред.) не сделал ничего, чтобы остановить это. <…> Украина не выиграет эту войну. У них заканчиваются люди, заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами — и все из-за него (Байдена. — Прим. ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда не напала бы, если бы я был президентом", — сказал Трамп.Накануне дебатов два его ключевых советника Кит Келлог и Фред Флейтц представили план по урегулированию конфликта. Киев должен вступить в переговоры. В то же время Вашингтон предупредит Москву об усилении поддержки Украины в случае отказа от диалога. Предполагается прекращение огня по "сложившейся линии фронта".По словам Флейтца, Киеву не нужно официально отказываться от утраченных территорий. Хотя вернуть их в обозримой перспективе нереально.Для достижения прочного мира понадобятся дополнительные гарантии безопасности Киеву. Как выразился Флейтц, ключевой момент здесь — вооружить Украину "до зубов".Все это перекликается с докладом America First Policy Institute, "дружественного Трампу" аналитического центра, где Келлог и Флейтц занимают руководящие посты. Там еще отмечается, что НАТО нужно отложить вступление Киева в альянс на неопределенное время."Ценность любого плана заключается в нюансах и том, чтобы учитывать реальное положение дел на земле", — сказал по этому поводу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Старая колеяКиеву категорически не нравятся такие идеи. В частности, Зеленский в интервью The Guardian еще в первых числах июня заявил, что, принуждая Украину к территориальным уступкам, Трамп окажется "президентом-неудачником". "Перемирие — это ловушка", — уверен он."США станут очень слабыми, они не будут лидерами в мире. <...> И тогда выходят на арену главы других стран, в большинстве своем авторитарные. Вот вам и окончание прекращения огня, начало именно того, о чем все так боятся говорить вслух. И это реальная третья мировая война", — пророчествовал нелегитимный президент.Но в последние дни его риторика изменилась. Сначала он признался, что не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь. Затем — что Киев готовит конкретные предложения, которые представит на конференции с участием России. Но все равно настаивает на "формуле Зеленского", которая означает капитуляцию Москвы.Надо сказать, что Трамп тоже невысокого мнения об украинских властях. Зеленского он называет "возможно, лучшим менеджером по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили". Ведь каждый визит главы киевского режима в Вашингтон заканчивается выделением ему 60 миллиардов долларов.Все решеноУкраинский политолог Вадим Карасев считает, что Трамп, придя к власти, вполне может завершить боевые действия и Киеву это не понравится. "Это будет не быстро, но теоретически возможно. Даже если российские и украинские власти отвергнут предложения нового президента США, у него есть четкое понимание того, что российско-украинским конфликтом должен заниматься Евросоюз. Причем не только Трамп, но и Байден считает нынешние боевые действия чужими для себя. В противном случае Киев по примеру Израиля, Южной Кореи и Японии уже получил бы статус "основного союзника вне НАТО". Больше того, договор об оказании Украине военной помощи оказался межправительственным, то есть новый президент США при желании может его отменить", — отметил он.По его мнению, ЕС не готов к длительному конфликту и вообще не хочет быть субъектом в российско-украинском противостоянии, тем более с перспективой отправить на фронт собственные войска. "Они могут поставлять оружие, но не людей. А значит, наступать не получится. Нужно понять, что Мариуполь вернуть не получится. Конфликт может длиться долго, но в итоге Украина истощит себя раньше России. Чтобы этого не допустить, партнеры Киева начали говорить о дипломатическом урегулировании", — объясняет Карасев.Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов, в свою очередь, считает "план Трампа" лишь предвыборной риторикой."Даже если он победит, многое зависит от того, как Демпартия переживет поражение. В частности, президенту придется договариваться с конгрессом и связанными с ним представителями военно-промышленного комплекса. Тем не менее весьма вероятно, что Трампа в большей степени будет интересовать Китай, а не Украина и Россия. Также Вашингтон может пересмотреть свое отношение к Киеву, но линия на сдерживание Москвы сохранится", — сказал РИА Новости Давыдов.А политолог Александр Дудчак не исключает, что Трамп воспользуется случаем и сведет счеты с Зеленским, который не нравился ему еще во время первого срока. "К примеру, президент США сделает так, что нелегитимный глава Украины наконец оставит этот пост", — уточнил эксперт.Действительно, у Зеленского уже нет законных прав на президентское кресло, а Трамп хорошо помнит давние обиды.

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

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в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, российская академия наук, евросоюз, нато, предвыборные дебаты трампа и байдена