Генсек НАТО обвинил Китай в подстрекательстве к конфликту в Европе
Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе
© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.
"Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Столтенберг, утверждая, что Россия якобы производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из Китая самых современных технологий и электроники.
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В связи с этим, по мнению генсека НАТО, существует необходимость придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии.
Также в интервью изданию, рассуждая о конкретных действиях в случае кризиса в Тайване, Столтенберг выразил осторожную позицию, заявив, что НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он также подчеркнул, что решения по озвученному ранее плану открыть офис связи НАТО в Токио не будут приняты на предстоящем саммите с учетом нежелания излишне провоцировать Пекин.
"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - добавил он.
МИД КНР на обвинения стран Запада заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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