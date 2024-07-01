https://ria.ru/20240701/stoltenberg-1956558558.html

Генсек НАТО обвинил Китай в подстрекательстве к конфликту в Европе

Генсек НАТО обвинил Китай в подстрекательстве к конфликту в Европе - РИА Новости, 01.07.2024

Генсек НАТО обвинил Китай в подстрекательстве к конфликту в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:57

2024-07-01T09:57

2024-07-01T09:57

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йенс столтенберг

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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. "Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Столтенберг, утверждая, что Россия якобы производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из Китая самых современных технологий и электроники. В связи с этим, по мнению генсека НАТО, существует необходимость придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии. Также в интервью изданию, рассуждая о конкретных действиях в случае кризиса в Тайване, Столтенберг выразил осторожную позицию, заявив, что НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он также подчеркнул, что решения по озвученному ранее плану открыть офис связи НАТО в Токио не будут приняты на предстоящем саммите с учетом нежелания излишне провоцировать Пекин. "НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - добавил он. МИД КНР на обвинения стран Запада заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240618/kitay-1953802352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, европа, россия, йенс столтенберг, нато