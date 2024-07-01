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Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО - РИА Новости, 01.07.2024
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05:00 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/stoltenberg-1956539753.html
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО - РИА Новости, 01.07.2024
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:00
2024-07-01T05:00
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россия
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. "Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", - заявил генсек НАТО. Столтенберг также отметил, что процесс замены американских истребителей, используемых для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 "продолжается как обычно".
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html
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в мире, россия, йенс столтенберг, владимир путин, андрей картаполов, нато, f-16, f-35
В мире, Россия, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Андрей Картаполов, НАТО, F-16, F-35
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО

Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия.
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"Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", - заявил генсек НАТО.
Столтенберг также отметил, что процесс замены американских истребителей, используемых для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 "продолжается как обычно".
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