https://ria.ru/20240701/stoltenberg-1956539753.html

Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО

Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО - РИА Новости, 01.07.2024

Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T05:00

2024-07-01T05:00

2024-07-01T05:00

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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. "Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", - заявил генсек НАТО. Столтенберг также отметил, что процесс замены американских истребителей, используемых для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 "продолжается как обычно".

https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html

https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html

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в мире, россия, йенс столтенберг, владимир путин, андрей картаполов, нато, f-16, f-35