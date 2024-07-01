https://ria.ru/20240701/stoltenberg-1956539753.html
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО - РИА Новости, 01.07.2024
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:00
2024-07-01T05:00
2024-07-01T05:00
в мире
россия
йенс столтенберг
владимир путин
андрей картаполов
нато
f-16
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. "Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", - заявил генсек НАТО. Столтенберг также отметил, что процесс замены американских истребителей, используемых для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 "продолжается как обычно".
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html
https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, йенс столтенберг, владимир путин, андрей картаполов, нато, f-16, f-35
В мире, Россия, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Андрей Картаполов, НАТО, F-16, F-35
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии