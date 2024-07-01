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США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг - РИА Новости, 01.07.2024
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07:09 01.07.2024 (обновлено: 07:28 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/stoltenberg--1956545266.html
США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг
США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг - РИА Новости, 01.07.2024
США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T07:09
2024-07-01T07:28
в мире
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов, по его мнению, в Вашингтоне существует сильная двухпартийная поддержка Киева. "В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу. Столтенберг, однако, указал на то, что НАТО может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится, отметило издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html
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в мире, сша, украина, россия, йенс столтенберг, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг

Столтенберг уверен, что США при любом президенте поддержат НАТО и Украину

© AP Photo / Markus SchreiberГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов, по его мнению, в Вашингтоне существует сильная двухпартийная поддержка Киева.
"В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.
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Столтенберг, однако, указал на то, что НАТО может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится, отметило издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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В миреСШАУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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