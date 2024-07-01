https://ria.ru/20240701/stoltenberg--1956545266.html

США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг

США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг - РИА Новости, 01.07.2024

США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T07:09

2024-07-01T07:09

2024-07-01T07:28

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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов, по его мнению, в Вашингтоне существует сильная двухпартийная поддержка Киева. "В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу. Столтенберг, однако, указал на то, что НАТО может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится, отметило издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954619093.html

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в мире, сша, украина, россия, йенс столтенберг, дональд трамп, сергей лавров, нато