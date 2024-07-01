США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг
Столтенберг уверен, что США при любом президенте поддержат НАТО и Украину
© AP Photo / Markus SchreiberГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов, по его мнению, в Вашингтоне существует сильная двухпартийная поддержка Киева.
"В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.
Столтенберг, однако, указал на то, что НАТО может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится, отметило издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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