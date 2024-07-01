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На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм - РИА Новости, 01.07.2024
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23:16 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/shtorm-1956759630.html
На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм
На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм - РИА Новости, 01.07.2024
На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм
Шторм обрушился на Лужский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский и Приозерский районы Ленинградской области, в настоящее время аварийные бригады работают на 10... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:16
2024-07-01T23:16
происшествия
приозерский район
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Шторм обрушился на Лужский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский и Приозерский районы Ленинградской области, в настоящее время аварийные бригады работают на 10 линиях электропередачи, ремонт идет на шести трансформаторах, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Шторм в Ленобласти прошел над Лужским, Гатчинским, Всеволожским, Кировским и Приозерским районами. Сейчас аварийные бригады работают на 10 линиях электропередач, ремонт идет на шести трансформаторах", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что все энергетики переведены на особый режим работы. Планируется, что устранение аварий займет до 4 часов. Дрозденко также сообщил, что дорожные службы расчищают магистрали от упавших деревьев и веток.
https://ria.ru/20240701/dub-1956745730.html
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приозерский район
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происшествия, приозерский район, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Приозерский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм

На ряд районов Ленобласти обрушился шторм, аварийные бригады работают на 10 ЛЭП

Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Шторм обрушился на Лужский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский и Приозерский районы Ленинградской области, в настоящее время аварийные бригады работают на 10 линиях электропередачи, ремонт идет на шести трансформаторах, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"Шторм в Ленобласти прошел над Лужским, Гатчинским, Всеволожским, Кировским и Приозерским районами. Сейчас аварийные бригады работают на 10 линиях электропередач, ремонт идет на шести трансформаторах", - написал он в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что все энергетики переведены на особый режим работы. Планируется, что устранение аварий займет до 4 часов.
Дрозденко также сообщил, что дорожные службы расчищают магистрали от упавших деревьев и веток.
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ПроисшествияПриозерский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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