https://ria.ru/20240701/shtorm-1956759630.html

На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм

На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм - РИА Новости, 01.07.2024

На ряд районов Ленинградской области обрушился шторм

Шторм обрушился на Лужский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский и Приозерский районы Ленинградской области, в настоящее время аварийные бригады работают на 10... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:16

2024-07-01T23:16

2024-07-01T23:16

происшествия

приозерский район

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Шторм обрушился на Лужский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский и Приозерский районы Ленинградской области, в настоящее время аварийные бригады работают на 10 линиях электропередачи, ремонт идет на шести трансформаторах, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Шторм в Ленобласти прошел над Лужским, Гатчинским, Всеволожским, Кировским и Приозерским районами. Сейчас аварийные бригады работают на 10 линиях электропередач, ремонт идет на шести трансформаторах", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что все энергетики переведены на особый режим работы. Планируется, что устранение аварий займет до 4 часов. Дрозденко также сообщил, что дорожные службы расчищают магистрали от упавших деревьев и веток.

https://ria.ru/20240701/dub-1956745730.html

https://ria.ru/20240620/uragan-1954161677.html

приозерский район

ленинградская область

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происшествия, приозерский район, ленинградская область, александр дрозденко