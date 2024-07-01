https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом

Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом - РИА Новости, 01.07.2024

Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом

Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом во избежание путаницы, ранее муфтий республики заявил о планах в ближайшее время принять фетву... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:53

2024-07-01T20:53

2024-07-01T20:53

религия

республика дагестан

россия

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ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом во избежание путаницы, ранее муфтий республики заявил о планах в ближайшее время принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба. "Хиджаб и никаб. Путаницы быть не должно. Хиджаб - это одежда, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук. Никаб - это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами - мужчина или женщина", - уточняет муфтият республики в своем Telegram-канале. Сообщается, что фетва о запрете на ношение никаба в скором времени будет вынесена отделом фетв муфтията РД, при этом уточняется, что запрещать хиджаб не намерены ни духовная организация республики, ни органы власти. "Хиджаб запрещать категорически нельзя, но и обязывать к его ношению мы не можем", - приводит слова муфтия республики Ахмеда Абдулаева Telegram-канал.

https://ria.ru/20240522/nikab-1947549610.html

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религия, республика дагестан, россия