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Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом - РИА Новости, 01.07.2024
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20:53 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом - РИА Новости, 01.07.2024
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом во избежание путаницы, ранее муфтий республики заявил о планах в ближайшее время принять фетву... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:53
2024-07-01T20:53
религия
республика дагестан
россия
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ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом во избежание путаницы, ранее муфтий республики заявил о планах в ближайшее время принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба. "Хиджаб и никаб. Путаницы быть не должно. Хиджаб - это одежда, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук. Никаб - это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами - мужчина или женщина", - уточняет муфтият республики в своем Telegram-канале. Сообщается, что фетва о запрете на ношение никаба в скором времени будет вынесена отделом фетв муфтията РД, при этом уточняется, что запрещать хиджаб не намерены ни духовная организация республики, ни органы власти. "Хиджаб запрещать категорически нельзя, но и обязывать к его ношению мы не можем", - приводит слова муфтия республики Ахмеда Абдулаева Telegram-канал.
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религия, республика дагестан, россия
Религия, Республика Дагестан, Россия
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом

В Дагестане объяснили разницу между хиджабом и никабом во избежание путаницы

© AP Photo / Amr NabilЖенщины в никабах
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Женщины в никабах. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом во избежание путаницы, ранее муфтий республики заявил о планах в ближайшее время принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба.
«
"Хиджаб и никаб. Путаницы быть не должно. Хиджаб - это одежда, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук. Никаб - это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами - мужчина или женщина", - уточняет муфтият республики в своем Telegram-канале.
Сообщается, что фетва о запрете на ношение никаба в скором времени будет вынесена отделом фетв муфтията РД, при этом уточняется, что запрещать хиджаб не намерены ни духовная организация республики, ни органы власти.
«
"Хиджаб запрещать категорически нельзя, но и обязывать к его ношению мы не можем", - приводит слова муфтия республики Ахмеда Абдулаева Telegram-канал.
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