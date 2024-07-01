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Историк рассказал об условиях содержания немецких военнопленных - РИА Новости, 01.07.2024
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08:17 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/plennye-1956547985.html
Историк рассказал об условиях содержания немецких военнопленных
Историк рассказал об условиях содержания немецких военнопленных - РИА Новости, 01.07.2024
Историк рассказал об условиях содержания немецких военнопленных
Условия в местах принудительного содержания, в которых находились немецкие военнопленные в годы Великой Отечественной войны, существенным образом отличались от... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:17
2024-07-01T08:17
симферополь
джанкой
ссср
казанский (приволжский) федеральный университет
великая отечественная война (1941-1945)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Условия в местах принудительного содержания, в которых находились немецкие военнопленные в годы Великой Отечественной войны, существенным образом отличались от тех, где приходилось пребывать советским военнопленным, об этом свидетельствуют документы тех лет, заявил доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского Олег Романько. Историк рассказал о сохранившейся докладной записке Политуправления 4-го Украинского фронта под названием "О поведении немцев в плену в зависимости от форм обращения с ними". В нем приводятся факты содержания немецких военнопленных в лагерях Крыма сразу после его освобождения. Упоминаются бывший немецкий концлагерь "Красный" под Симферополем, в котором во время оккупации Крыма гитлеровцами были замучены тысячи советских людей, а также лагерь в Джанкое и другие. По свидетельствам политработников, а также немцев-антифашистов из Национального комитета "Свободная Германия", режим в "Красном" был слишком мягким. Более того, если руководство лагеря относилось к пленным мягко, иные немецкие военнослужащие подводили под такое поведение идеологическую основу мнимого превосходства немецкий расы над советскими людьми. "В документе приводятся факты, когда немецкие военнопленные позволяли себе пререкаться с руководством лагеря, говорить, что не будут выполнять работу. И это на третьем году войны. Это говорит о том, что Красная армия вела себя с военнопленными по-другому. Документ показывает, как изменилось это место - концлагерь "Красный" тогда, когда там стали содержать немецких пленных. Это не санаторий, конечно, но по сравнению с тем, что там происходило ранее или в лагере для советских военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе, где оккупанты людей морили голодом - это две большие разницы", - сказал Романько. Концлагерь "Красный" под Симферополем прекратил свое существование за день до того, как в город вошли советские войска (13 апреля 1944 года). Узники лагеря были расстреляны и сброшены в расстрельные ямы и колодцы. Уже на следующий день, когда Красная армия вошла в Симферополь, жители города бросились в лагерь в надежде найти своих родных. Это была вторая массовая волна уничтожения узников концлагеря, первая была в октябре 1943 года, отметил Романько. После освобождения полуострова летом 1944 года здесь, где ранее находился концлагерь, было создано отделение симферопольского фронтового лагеря, где содержались немецкие военнослужащие, плененные в ходе освобождения Крымского полуострова. Как заявил историк, через лагерь "Картофельный городок" в Симферополе с 1941 по 1943 годы прошло 150 тысяч советских военнопленных, из них от голода и ненадлежащих условий содержания умерло от пяти до шести тысяч человек, трупы людей ежедневно вывозили подводами, они фактически были замучены. "Этот документ - лишнее свидетельство того, чем на самом деле был оккупационный немецкий режим и как советская власть и советские войска обращалась с военнопленными. Думаю, что основная масса этих военнопленных дожила, скорее всего, до амнистии 1955 года и вернулась к себе на родину" , - подчеркнул Романько. В докладной записке делается вывод о непозволительности такого поведения со стороны руководства мест принудительного содержания по отношению к немецким военнопленным, о необходимости жесткой дисциплины и их перевоспитания тяжелым физическим трудом. Всего в ходе Крымской наступательной операции были взяты в плен 61 тысяча немецких военных, в дальнейшем они распределялись по различным местам содержания СССР. Совхоз "Красный", который в советский период находился в Симферопольском районе в Крыму, известен, прежде всего, как самое страшное место принудительного содержания - нацистский концлагерь "Красный". За период с 1942 по 1944 год оккупанты уничтожили здесь разными способами примерно 15 тысяч гражданских лиц и советских военнопленных. Концлагерь прекратил свое существование 12 апреля 1944 года.
https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html
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симферополь, джанкой, ссср, казанский (приволжский) федеральный университет, великая отечественная война (1941-1945)
Симферополь, Джанкой, СССР, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Великая Отечественная война (1941-1945)
Историк рассказал об условиях содержания немецких военнопленных

Историк сравнил содержание советских и немецких военнопленных в годы войны

© Совет ветеранов военной контрразведкиПервые немецкие военнопленные. 1941
Первые немецкие военнопленные. 1941
© Совет ветеранов военной контрразведки
Первые немецкие военнопленные. 1941. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Условия в местах принудительного содержания, в которых находились немецкие военнопленные в годы Великой Отечественной войны, существенным образом отличались от тех, где приходилось пребывать советским военнопленным, об этом свидетельствуют документы тех лет, заявил доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского Олег Романько.
Историк рассказал о сохранившейся докладной записке Политуправления 4-го Украинского фронта под названием "О поведении немцев в плену в зависимости от форм обращения с ними". В нем приводятся факты содержания немецких военнопленных в лагерях Крыма сразу после его освобождения. Упоминаются бывший немецкий концлагерь "Красный" под Симферополем, в котором во время оккупации Крыма гитлеровцами были замучены тысячи советских людей, а также лагерь в Джанкое и другие. По свидетельствам политработников, а также немцев-антифашистов из Национального комитета "Свободная Германия", режим в "Красном" был слишком мягким. Более того, если руководство лагеря относилось к пленным мягко, иные немецкие военнослужащие подводили под такое поведение идеологическую основу мнимого превосходства немецкий расы над советскими людьми.
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"В документе приводятся факты, когда немецкие военнопленные позволяли себе пререкаться с руководством лагеря, говорить, что не будут выполнять работу. И это на третьем году войны. Это говорит о том, что Красная армия вела себя с военнопленными по-другому. Документ показывает, как изменилось это место - концлагерь "Красный" тогда, когда там стали содержать немецких пленных. Это не санаторий, конечно, но по сравнению с тем, что там происходило ранее или в лагере для советских военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе, где оккупанты людей морили голодом - это две большие разницы", - сказал Романько.
Концлагерь "Красный" под Симферополем прекратил свое существование за день до того, как в город вошли советские войска (13 апреля 1944 года). Узники лагеря были расстреляны и сброшены в расстрельные ямы и колодцы. Уже на следующий день, когда Красная армия вошла в Симферополь, жители города бросились в лагерь в надежде найти своих родных. Это была вторая массовая волна уничтожения узников концлагеря, первая была в октябре 1943 года, отметил Романько.
После освобождения полуострова летом 1944 года здесь, где ранее находился концлагерь, было создано отделение симферопольского фронтового лагеря, где содержались немецкие военнослужащие, плененные в ходе освобождения Крымского полуострова.
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Как заявил историк, через лагерь "Картофельный городок" в Симферополе с 1941 по 1943 годы прошло 150 тысяч советских военнопленных, из них от голода и ненадлежащих условий содержания умерло от пяти до шести тысяч человек, трупы людей ежедневно вывозили подводами, они фактически были замучены. "Этот документ - лишнее свидетельство того, чем на самом деле был оккупационный немецкий режим и как советская власть и советские войска обращалась с военнопленными. Думаю, что основная масса этих военнопленных дожила, скорее всего, до амнистии 1955 года и вернулась к себе на родину" , - подчеркнул Романько.
В докладной записке делается вывод о непозволительности такого поведения со стороны руководства мест принудительного содержания по отношению к немецким военнопленным, о необходимости жесткой дисциплины и их перевоспитания тяжелым физическим трудом.
Всего в ходе Крымской наступательной операции были взяты в плен 61 тысяча немецких военных, в дальнейшем они распределялись по различным местам содержания СССР.
Совхоз "Красный", который в советский период находился в Симферопольском районе в Крыму, известен, прежде всего, как самое страшное место принудительного содержания - нацистский концлагерь "Красный". За период с 1942 по 1944 год оккупанты уничтожили здесь разными способами примерно 15 тысяч гражданских лиц и советских военнопленных. Концлагерь прекратил свое существование 12 апреля 1944 года.
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СимферопольДжанкойСССРКазанский (Приволжский) федеральный университетВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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