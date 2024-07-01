https://ria.ru/20240701/peterburg-1956747892.html

В Петербурге во время урагана погибла женщина

В Петербурге во время урагана погибла женщина - РИА Новости, 01.07.2024

В Петербурге во время урагана погибла женщина

Женщина погибла при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:20

2024-07-01T21:20

2024-07-01T21:57

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Женщина погибла при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС."В результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, 14, корпус 4, погибла женщина. Пострадали ребенок и женщина, повреждены десять легковых автомобилей", — говорится в заявлении.Помимо этого, на стройплощадке на проспекте Большевиков, 68, упал башенный кран. В пресс-службе МЧС добавили, что городские пожарно-спасательные подразделения 71 раз выезжали на вызовы из-за непогоды. В 67 случаях речь шла об угрозе либо последствиях падения деревьев, еще четырежды обрушились слабозакрепленные металлические конструкции. Как предупреждал главный синоптик города Александр Колесов, на смену жаре с температурой более 33 градусов в понедельник придут ливни, грозы и сильный ветер порывами 22-27 метров в секунду.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей по возможности оставаться дома. Он добавил, что городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.

https://ria.ru/20240701/dub-1956745730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия