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В Петербурге во время урагана погибла женщина - РИА Новости, 01.07.2024
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21:20 01.07.2024 (обновлено: 21:57 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/peterburg-1956747892.html
В Петербурге во время урагана погибла женщина
В Петербурге во время урагана погибла женщина - РИА Новости, 01.07.2024
В Петербурге во время урагана погибла женщина
Женщина погибла при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:20
2024-07-01T21:57
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Женщина погибла при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС.&quot;В результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, 14, корпус 4, погибла женщина. Пострадали ребенок и женщина, повреждены десять легковых автомобилей&quot;, — говорится в заявлении.Помимо этого, на стройплощадке на проспекте Большевиков, 68, упал башенный кран. В пресс-службе МЧС добавили, что городские пожарно-спасательные подразделения 71 раз выезжали на вызовы из-за непогоды. В 67 случаях речь шла об угрозе либо последствиях падения деревьев, еще четырежды обрушились слабозакрепленные металлические конструкции. Как предупреждал главный синоптик города Александр Колесов, на смену жаре с температурой более 33 градусов в понедельник придут ливни, грозы и сильный ветер порывами 22-27 метров в секунду.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей по возможности оставаться дома. Он добавил, что городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Петербурге во время урагана погибла женщина

В Петербурге в результате падения дерева погибла женщина, 2 человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Женщина погибла при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"В результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, 14, корпус 4, погибла женщина. Пострадали ребенок и женщина, повреждены десять легковых автомобилей", — говорится в заявлении.

Сильный ветер - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Помимо этого, на стройплощадке на проспекте Большевиков, 68, упал башенный кран.
В пресс-службе МЧС добавили, что городские пожарно-спасательные подразделения 71 раз выезжали на вызовы из-за непогоды. В 67 случаях речь шла об угрозе либо последствиях падения деревьев, еще четырежды обрушились слабозакрепленные металлические конструкции.
Как предупреждал главный синоптик города Александр Колесов, на смену жаре с температурой более 33 градусов в понедельник придут ливни, грозы и сильный ветер порывами 22-27 метров в секунду.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей по возможности оставаться дома. Он добавил, что городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.
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Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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