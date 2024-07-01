https://ria.ru/20240701/peskov-1956594576.html

В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая

В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая - РИА Новости, 01.07.2024

В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил, что власти КНР РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:26

2024-07-01T12:26

2024-07-01T12:26

в мире

китай

россия

европа

йенс столтенберг

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил, что власти КНР сами смогут дать этому должную оценку. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. "Негативно, но с другой стороны мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240205/voyna-1925389404.html

китай

россия

европа

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в мире, китай, россия, европа, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато