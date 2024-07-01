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В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая - РИА Новости, 01.07.2024
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12:26 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/peskov-1956594576.html
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая - РИА Новости, 01.07.2024
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил, что власти КНР РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:26
2024-07-01T12:26
в мире
китай
россия
европа
йенс столтенберг
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил, что власти КНР сами смогут дать этому должную оценку. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. "Негативно, но с другой стороны мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", - сказал он журналистам.
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в мире, китай, россия, европа, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
В мире, Китай, Россия, Европа, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая

Песков: Китай сам сможет дать должную оценку обвинениям Столтенберга

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил, что власти КНР сами смогут дать этому должную оценку.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.
"Негативно, но с другой стороны мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", - сказал он журналистам.
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