https://ria.ru/20240701/peskov-1956594576.html
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая - РИА Новости, 01.07.2024
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил, что власти КНР РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:26
2024-07-01T12:26
2024-07-01T12:26
в мире
китай
россия
европа
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил, что власти КНР сами смогут дать этому должную оценку. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. "Негативно, но с другой стороны мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240205/voyna-1925389404.html
китай
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, европа, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
В мире, Китай, Россия, Европа, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали обвинения НАТО в адрес Китая
Песков: Китай сам сможет дать должную оценку обвинениям Столтенберга