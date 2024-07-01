https://ria.ru/20240701/overchuk-1956750315.html

Белоруссия и Россия сообща могут обеспечить безопасность, считает Оверчук

Белоруссия и Россия сообща могут обеспечить безопасность, считает Оверчук - РИА Новости, 01.07.2024

Белоруссия и Россия сообща могут обеспечить безопасность, считает Оверчук

Белоруссия и Россия только сообща могут обеспечить безопасность и благополучие народов двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:46

2024-07-01T21:46

2024-07-01T21:46

белоруссия

россия

москва

алексей оверчук

союзное государство

одкб

евразийский экономический союз

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия только сообща могут обеспечить безопасность и благополучие народов двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Хочу процитировать президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, подчеркнувшего, что один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны (Великой Отечественной войны – ред.), - братским народам всегда надо быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникшие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей", - заявил вице-премьер РФ на приеме в Москве в честь Дня Независимости республики и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Его слова приводит белорусское агентство Белта. "И сегодня мы вместе, плечом к плечу поддерживаем друг друга, смотрим в будущее, вместе строим Союзное государство", - подчеркнул Оверчук. Он отметил, что в этом году Белоруссия и Россия вышли на новый уровень интеграционного сотрудничества, определив на январском заседании Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге приоритеты на 2024-2026 годы. "Наряду с углублением экономической интеграции, они включили в себя задачи создания общего информационного пространства Союзного государства, вопросы развития культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сфер. Именно на этом фундаменте строятся российско-белорусские отношения. Мы последовательно строим наш союз, укрепляем взаимодействие в рамках интеграционных объединений - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и теперь ШОС, формируем вместе Большое евразийское пространство. Нет сомнений, что вместе мы добьемся всех поставленных целей интеграционного строительства во имя светлого будущего наших стран и народов", - сказал Оверчук. Он подчеркнул, что 80-летие освобождения Белоруссии имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян и граждан других государств на постсоветском пространстве, чьи героические предки в едином строю защищали Родину от гитлеровских захватчиков. "Наш долг - свято беречь правду о событиях и истинных героях тех лет, передавать молодым поколениям знания о беспримерном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказал Оверчук.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html

https://ria.ru/20240625/lavrov-1955343648.html

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белоруссия, россия, москва, алексей оверчук, союзное государство, одкб, евразийский экономический союз