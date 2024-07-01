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В Госдуме поддержали идею вернуть в школах оценки за поведение - РИА Новости, 01.07.2024
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11:12 01.07.2024 (обновлено: 12:53 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/otsenki-1956570811.html
В Госдуме поддержали идею вернуть в школах оценки за поведение
В Госдуме поддержали идею вернуть в школах оценки за поведение - РИА Новости, 01.07.2024
В Госдуме поддержали идею вернуть в школах оценки за поведение
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") поддержала предложение вернуть оценку за поведение в школьный табель, отметив... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:12
2024-07-01T12:53
общество
россия
татьяна буцкая
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сергей кравцов
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единая россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") поддержала предложение вернуть оценку за поведение в школьный табель, отметив необходимость определения критерия выставления такой оценки. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что в Совете предлагают вернуть в школы оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ тех, у кого неудовлетворительная оценка. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее также сказал, что министерство не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления. "Я поддерживаю идею вернуть оценку за поведение в школьный табель. Главное теперь определить критерии возможного выставления такой оценки, чтобы не было "перегибов на местах", - написала Буцкая в своем Telegram-канале. Парламентарий добавила, что один из базисных навыков, который ребёнок должен вынести из школы - умение хорошо себя вести в обществе. "Уверена, что оценка за поведение охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны. Хамство и свобода мысли - это разные понятия", - добавила она.
https://ria.ru/20240628/kurenie-1956176242.html
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общество, россия, татьяна буцкая, валерий фадеев, сергей кравцов, госдума рф, единая россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Валерий Фадеев, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Единая Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме поддержали идею вернуть в школах оценки за поведение

Депутат Буцкая поддержала идею вернуть оценку за поведение в школьный табель

© РИА Новости / Виталий БелоусовШкольный "электронный дневник"
Школьный электронный дневник - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Школьный "электронный дневник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") поддержала предложение вернуть оценку за поведение в школьный табель, отметив необходимость определения критерия выставления такой оценки.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что в Совете предлагают вернуть в школы оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ тех, у кого неудовлетворительная оценка. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее также сказал, что министерство не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления.
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"Я поддерживаю идею вернуть оценку за поведение в школьный табель. Главное теперь определить критерии возможного выставления такой оценки, чтобы не было "перегибов на местах", - написала Буцкая в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавила, что один из базисных навыков, который ребёнок должен вынести из школы - умение хорошо себя вести в обществе.
"Уверена, что оценка за поведение охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны. Хамство и свобода мысли - это разные понятия", - добавила она.
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ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяВалерий ФадеевСергей КравцовГосдума РФЕдиная РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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