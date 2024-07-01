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Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью - РИА Новости, 01.07.2024
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16:20 01.07.2024
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Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью
Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью - РИА Новости, 01.07.2024
Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью
Суд взыскал 50 тысяч рублей моральной компенсации со школы в Василеостровском районе Петербурга за оскорбление детей с ограниченными возможностями здоровья,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:20
2024-07-01T16:20
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Суд взыскал 50 тысяч рублей моральной компенсации со школы в Василеостровском районе Петербурга за оскорбление детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Громкая история произошла в 2023 году, когда в соцсетях стали появляться комментарии родителей учеников коррекционной школы N4 Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям с инвалидностью. Также появилась аудиозапись того, как учителя на уроках обсуждают особенности обучающихся, в разговорах упоминалась "палка, которую все боятся", были слышны звуки ударов палки о парты и брань. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокурора в интересах несовершеннолетнего П. и его матери к ГБОУ школа №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга о компенсации морального вреда. Суд взыскал со школы 50 000 рублей компенсации морального вреда", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что Следственное управление СК РФ по городу возбудило дело по статье УК РФ "Истязание". Прокуратура организовала проверку школы. Она показала, что в учебном заведении не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. В апреле этого года Мировой суд признал учительницу школы Татьяну Жихареву виновной в совершении побоев и назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста.
https://ria.ru/20240516/gosduma-1946377007.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью

Суд Петербурга взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей-инвалидов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Суд взыскал 50 тысяч рублей моральной компенсации со школы в Василеостровском районе Петербурга за оскорбление детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Громкая история произошла в 2023 году, когда в соцсетях стали появляться комментарии родителей учеников коррекционной школы N4 Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям с инвалидностью. Также появилась аудиозапись того, как учителя на уроках обсуждают особенности обучающихся, в разговорах упоминалась "палка, которую все боятся", были слышны звуки ударов палки о парты и брань.
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"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокурора в интересах несовершеннолетнего П. и его матери к ГБОУ школа №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга о компенсации морального вреда. Суд взыскал со школы 50 000 рублей компенсации морального вреда", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что Следственное управление СК РФ по городу возбудило дело по статье УК РФ "Истязание". Прокуратура организовала проверку школы. Она показала, что в учебном заведении не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. В апреле этого года Мировой суд признал учительницу школы Татьяну Жихареву виновной в совершении побоев и назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста.
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