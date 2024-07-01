https://ria.ru/20240701/oskorblenie-1956668875.html

Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью

Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью - РИА Новости, 01.07.2024

Суд взыскал 50 тысяч рублей со школы за оскорбление детей с инвалидностью

Суд взыскал 50 тысяч рублей моральной компенсации со школы в Василеостровском районе Петербурга за оскорбление детей с ограниченными возможностями здоровья,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:20

2024-07-01T16:20

2024-07-01T16:20

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Суд взыскал 50 тысяч рублей моральной компенсации со школы в Василеостровском районе Петербурга за оскорбление детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Громкая история произошла в 2023 году, когда в соцсетях стали появляться комментарии родителей учеников коррекционной школы N4 Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям с инвалидностью. Также появилась аудиозапись того, как учителя на уроках обсуждают особенности обучающихся, в разговорах упоминалась "палка, которую все боятся", были слышны звуки ударов палки о парты и брань. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокурора в интересах несовершеннолетнего П. и его матери к ГБОУ школа №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга о компенсации морального вреда. Суд взыскал со школы 50 000 рублей компенсации морального вреда", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что Следственное управление СК РФ по городу возбудило дело по статье УК РФ "Истязание". Прокуратура организовала проверку школы. Она показала, что в учебном заведении не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. В апреле этого года Мировой суд признал учительницу школы Татьяну Жихареву виновной в совершении побоев и назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста.

https://ria.ru/20240516/gosduma-1946377007.html

https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)