https://ria.ru/20240701/obse-1956572243.html

Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 01.07.2024

Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:21

2024-07-01T11:21

2024-07-01T14:56

россия

совет федерации рф

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852186296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57c0eb99321077096154b1df229b94ed.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Приняли единогласно", — сказал собеседник агентства.В июне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ. По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы.На прошлой неделе в ГД внесли проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как уточнил глава комитета Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, документ предполагается рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.В заявлении, в частности, предлагается приостановить выплату взносов Россией в бюджет ПА ОБСЕ.Слуцкий указывал, что ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. При этом отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является сторонником конфликта, который якобы начала Москва.Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.

https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html

https://ria.ru/20240628/slutskiy-1956138063.html

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956290020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, обсе