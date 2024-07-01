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Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 01.07.2024
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11:21 01.07.2024 (обновлено: 14:56 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/obse-1956572243.html
Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 01.07.2024
Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:21
2024-07-01T14:56
россия
совет федерации рф
обсе
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Приняли единогласно", — сказал собеседник агентства.В июне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ. По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы.На прошлой неделе в ГД внесли проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как уточнил глава комитета Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, документ предполагается рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.В заявлении, в частности, предлагается приостановить выплату взносов Россией в бюджет ПА ОБСЕ.Слуцкий указывал, что ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. При этом отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации.В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является сторонником конфликта, который якобы начала Москва.Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.
https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html
https://ria.ru/20240628/slutskiy-1956138063.html
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россия, совет федерации рф, обсе
Россия, Совет Федерации РФ, ОБСЕ
Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Комитет Совфеда единогласно поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСовет Федерации РФ
Совет Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
«
"Приняли единогласно", — сказал собеседник агентства.
В июне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ. По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы.
На прошлой неделе в ГД внесли проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как уточнил глава комитета Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, документ предполагается рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В заявлении, в частности, предлагается приостановить выплату взносов Россией в бюджет ПА ОБСЕ.
Слуцкий указывал, что ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. При этом отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является сторонником конфликта, который якобы начала Москва.
Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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