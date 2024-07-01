Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Комитет Совфеда единогласно поддержал приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
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"Приняли единогласно", — сказал собеседник агентства.
В июне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ. По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы.
На прошлой неделе в ГД внесли проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как уточнил глава комитета Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, документ предполагается рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.
В заявлении, в частности, предлагается приостановить выплату взносов Россией в бюджет ПА ОБСЕ.
Слуцкий указывал, что ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. При этом отечественные депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации.
В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является сторонником конфликта, который якобы начала Москва.
Как отметил в начале июня Слуцкий, Россия с большой долей вероятности расстанется с ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии. После отказа со стороны Бухареста спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.
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