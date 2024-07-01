https://ria.ru/20240701/nepogoda-1956757147.html

В Петербурге дежурят более 70 бригад "Водоканала" из-за непогоды

В Петербурге дежурят более 70 бригад "Водоканала" из-за непогоды - РИА Новости, 01.07.2024

В Петербурге дежурят более 70 бригад "Водоканала" из-за непогоды

В Санкт-Петербурге дежурят 73 бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в связи с непогодой, сообщает предприятие. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:53

2024-07-01T22:53

2024-07-01T22:53

происшествия

санкт-петербург

курортный район

приморский район

гуп «водоканал санкт-петербурга

водоканал санкт-петербурга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_dbec95230e57ab738f35ef7817ed5468.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге дежурят 73 бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в связи с непогодой, сообщает предприятие. Ранее сообщалось, что в Петербурге в понедельник к вечеру прошел дождь, гроза, а также был сильный ветер. По данным предприятия, на Петербург обрушились сверхрасчетные ливни. Максимальное количество осадков зафиксировано: в Курортном районе - 27,95 миллиметра за 20 минут (треть от месячной нормы); в Кронштадтском районе – 17,41 миллиметра, в Приморском районе - 16,58 миллиметра. "В городе дежурят 73 бригады Водоканала… Они тщательно проверяют состояние ливневой канализации на предмет попадания посторонних предметов и мелкого мусора с городских улиц, которые могут препятствовать работе системы водоотведения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время система водоотведения предприятия в исправном состоянии, работает в штатном режиме и была заранее подготовлена "Водоканалом". "В большинстве случаев канализация самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков система не может единовременно принять весь объем стоков, из-за чего на улицах города могут появляться скопления воды. После окончания дождя вся вода полностью уходит в систему водоотведения", - сообщает "Водоканал Санкт-Петербурга".

https://ria.ru/20240701/veter-1956756094.html

https://ria.ru/20240701/dub-1956745730.html

санкт-петербург

курортный район

приморский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, курортный район, приморский район, гуп «водоканал санкт-петербурга, водоканал санкт-петербурга