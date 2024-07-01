Состояние российских миллиардеров за полугодие выросло
Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 28,7 миллиарда долларов
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 28,749 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), как и месяц назад занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 5,76 миллиарда долларов - до 24,6 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 июля составляет 354,99 миллиарда долларов.
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Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Так, самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов. Второе место вновь занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 3,54 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьем месте снова оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов).
На четвертую строчку с пятой поднялся совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,61 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда долларов, на пятое место с четвертого опустился основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,71 миллиарда долларов, до 25,6 миллиарда.
Седьмую строчку вновь занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось на 1,86 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,84 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда.
На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,49 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда. На десятом месте остается бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 816 миллионов долларов, до 12,4 миллиарда). При этом, как и месяц назад, сильнее всех богатство сократилось у занимающего одиннадцатое место совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко - на 2,85 миллиарда долларов, до 11,3 миллиарда долларов.