https://ria.ru/20240701/mid-1956714577.html

Москва закрыла въезд для 99 граждан Канады

Москва закрыла въезд для 99 граждан Канады - РИА Новости, 01.07.2024

Москва закрыла въезд для 99 граждан Канады

Москва в порядке контрмер закрыла въезд для 99 граждан Канады, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:18

2024-07-01T18:18

2024-07-01T18:32

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канада

россия

оттава

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва в порядке контрмер закрыла въезд для 99 граждан Канады, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы, сообщили в понедельник в МИД РФ."В связи с очередными "волнами" антироссийских санкций, которые правящий в Канаде режим Дж.Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном и "морально поддержать" пронацистские власти в Киеве, с российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы", - говорится в комментарии на сайте министерства.Как указали в дипведомстве, в России "традиционно по-доброму относятся к народу Канады", и отделяют ее нынешнюю политическую элиту, "культивирующую ненависть ко всем, кто бросает вызов либерал- глобалистскому "миропорядку, основанному на правилах", от простых канадцев с их заботами и чаяниями"."Именно поэтому в ответ на "ковровые" рестрикции, под которые Оттава – даже с перебором по сравнению с американским "старшим братом" – регулярно подводит не только российских руководителей, ученых, выдающихся артистов и спортсменов, но и рядовых граждан, в наш "стоп-лист" выверенно включены деятели, разжигающие вражду и посильно помогающие преступному режиму Зеленского. В их числе – парламентарии, чиновники различного уровня, бизнесмены и менеджеры компаний ВПК, эксперты и руководители медиа, обеспечивающие команде Дж.Трюдо аналитическое и пропагандистское "прикрытие"", - подчеркнули в МИД.В частности, в "стоп-лист" попали 15 канадских сенаторов и мэр Торонто Оливия Чоу.Ранее в июне власти Канады расширили рестрикции в отношении России, включив в санкционный список ряд физических и юридических лиц, включая СМИ. Под санкции попали, в частности, ряд юридических лиц, включая авиакомпанию "Победа", Новороссийское морское пароходство, АО "Электроавтоматика" и ряд других.

https://ria.ru/20240621/mid-1954419675.html

https://ria.ru/20240628/yaponiya-1956212776.html

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москва, канада, россия, оттава