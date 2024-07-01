https://ria.ru/20240701/melikov-1956660370.html

Меликов рассказал о роли западных инструкторов в терактах в Дагестане

Меликов рассказал о роли западных инструкторов в терактах в Дагестане - РИА Новости, 01.07.2024

Меликов рассказал о роли западных инструкторов в терактах в Дагестане

Глава Дагестана заявил, что в организации терактов, произошедших в республике 23 июня, прослеживается роль западных инструкторов, для этого могли использоваться РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:06

2024-07-01T16:06

2024-07-01T16:06

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Дагестана заявил, что в организации терактов, произошедших в республике 23 июня, прослеживается роль западных инструкторов, для этого могли использоваться соцсети. "Сама суть террористических атак и состав группы, которая эти атаки совершала, говорит о том, что без соответствующих действий по подготовке, координации (не обошлось - ред.), и по иным прямым или косвенным признакам прослеживается та роль, которую отвели для себя наши прямые враги", - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества. "И в этом отношении не обязательно на территории Дагестана находиться западным или иным инструкторам, потому что сегодня эти спецслужбы и лидеры организаций террористического толка используют сеть интернет, социальные сети, вполне могут оказывать влияние и на подготовку, и на идеологическое состояние людей, которые способны к подобным преступлениям", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240627/nagrada-1955877292.html

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, республика дагестан