https://ria.ru/20240701/lion-1956529879.html

СМИ: протестующие в Лионе крушат бутики и жгут мусорные баки

СМИ: протестующие в Лионе крушат бутики и жгут мусорные баки - РИА Новости, 01.07.2024

СМИ: протестующие в Лионе крушат бутики и жгут мусорные баки

Протестующие на улицах французского Лиона крушат магазины и жгут мусорные баки на акции протеста против результатов первого тура парламентских выборов в стране, РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:51

2024-07-01T00:51

2024-07-01T01:53

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Протестующие на улицах французского Лиона крушат магазины и жгут мусорные баки на акции протеста против результатов первого тура парламентских выборов в стране, сообщает новостной портал Actu Lyon."Протестующие разгромили магазин Orange (мобильный оператор — ред.) в районе Круа-Рус в Лионе. Уровень насилия усиливается", — сообщил портал, опубликовав видео, на котором протестующие также разбивают витрину бутика.Кроме того, портал разместил кадры, на которых протестующие сжигают мусорные баки на улицах города, выстраивают баррикады, взрывают петарды. По данным Actu Lyon также пострадало отделение банка Societe General. На улицах квартала работает полиция. О пострадавших или задержанных не сообщается. Издание отмечает, что демонстранты выступают против победы "Национального объединения". На зданиях в центре города появились надписи "демократия умерла".МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%.Таким образом, согласно предварительным итогам первого тура, "Национальное объединение" получит 240-270 из 577 мест в парламенте, что даст партии относительное большинство. Блок левых сил "Новый народный фронт" может рассчитывать на 180-200 депутатских кресел. Коалиция Макрона, в свою очередь, потеряла более 160 мест и может получить лишь от 60 до 90.

https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956529183.html

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в мире, лион, эммануэль макрон, orange, министерство внутренних дел франции, парламентские выборы во франции — 2024