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Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья - РИА Новости, 01.07.2024
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Надежные люди
 
16:23 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/kvadrokoptery-1956669494.html
Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья
Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья - РИА Новости, 01.07.2024
Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья
Сорок квадрокоптеров стоимостью 20 миллионов рублей отправили бойцам спецоперации из Приамурья, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:23
2024-07-01T16:23
надежные люди
амурская область
василий орлов (губернатор)
квадрокоптер
сво
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Сорок квадрокоптеров стоимостью 20 миллионов рублей отправили бойцам спецоперации из Приамурья, сообщает правительство Амурской области. "40 квадрокоптеров отправили на передовую нашим амурским бойцам. Стоимость техники – около 20 миллионов рублей", - написал губернатор Василий Орлов в Telegram-канале. Глава региона отметил, что квадрокоптеры очень нужны в зоне проведения СВО. "Они практически всегда есть в заявках военнослужащих. Приобретать их будем и дальше", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20240701/pomosch-1956588855.html
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Артем Смирнов
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амурская область, василий орлов (губернатор), квадрокоптер, сво
Надежные люди, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), квадрокоптер, СВО

Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья

© Фото : пресс-служба губернатора Амурской областиСорок квадрокоптеров стоимостью 20 млн. рублей отправили бойцам СВО из Приамурья
Сорок квадрокоптеров стоимостью 20 млн. рублей отправили бойцам СВО из Приамурья - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Амурской области
Сорок квадрокоптеров стоимостью 20 млн. рублей отправили бойцам СВО из Приамурья
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Сорок квадрокоптеров стоимостью 20 миллионов рублей отправили бойцам спецоперации из Приамурья, сообщает правительство Амурской области.
"40 квадрокоптеров отправили на передовую нашим амурским бойцам. Стоимость техники – около 20 миллионов рублей", - написал губернатор Василий Орлов в Telegram-канале.
Скриншот из видео отправки саратовскими волонтерами более 60 маскировочных сетей в зону СВО
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей
Вчера, 12:14
Глава региона отметил, что квадрокоптеры очень нужны в зоне проведения СВО. "Они практически всегда есть в заявках военнослужащих. Приобретать их будем и дальше", - отметил Орлов.
 
Надежные людиАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)квадрокоптерСВО
 
 
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