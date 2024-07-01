https://ria.ru/20240701/kvadrokoptery-1956669494.html

Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья

Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья - РИА Новости, 01.07.2024

Квадрокоптеры стоимостью 20 млн рублей отправили бойцам СВО из Приамурья

Сорок квадрокоптеров стоимостью 20 миллионов рублей отправили бойцам спецоперации из Приамурья, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:23

2024-07-01T16:23

2024-07-01T16:23

надежные люди

амурская область

василий орлов (губернатор)

квадрокоптер

сво

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Сорок квадрокоптеров стоимостью 20 миллионов рублей отправили бойцам спецоперации из Приамурья, сообщает правительство Амурской области. "40 квадрокоптеров отправили на передовую нашим амурским бойцам. Стоимость техники – около 20 миллионов рублей", - написал губернатор Василий Орлов в Telegram-канале. Глава региона отметил, что квадрокоптеры очень нужны в зоне проведения СВО. "Они практически всегда есть в заявках военнослужащих. Приобретать их будем и дальше", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20240701/pomosch-1956588855.html

амурская область

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Артем Смирнов

амурская область, василий орлов (губернатор), квадрокоптер, сво