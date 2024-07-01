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В Петербурге ураган повалил строительный кран - РИА Новости, 01.07.2024
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19:57 01.07.2024 (обновлено: 20:15 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/kran-1956736615.html
В Петербурге ураган повалил строительный кран
В Петербурге ураган повалил строительный кран - РИА Новости, 01.07.2024
В Петербурге ураган повалил строительный кран
Сильный шквалистый ветер повалил кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:57
2024-07-01T20:15
происшествия
жкх
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Сильный шквалистый ветер повалил кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района. &quot;Из-за ураганного порывистого ветра упал строительный кран на стройплощадке&quot;, — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Ранее главный синоптик города Александр Колесов предупреждал, что на смену жаре с температурой более 33 градусов в понедельник придут ливни, грозы и сильный ветер порывами 22-27 метров в секунду. Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 19:00 мск скорость юго-западного ветра уже не превышает 15 метров в секунду, температура — около 25 градусов.
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происшествия, жкх, санкт-петербург, александр колесов
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Александр Колесов
В Петербурге ураган повалил строительный кран

Сильный шквалистый ветер в Санкт-Петербурге повалил кран на стройплощадке

Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Сильный шквалистый ветер повалил кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района.
«

"Из-за ураганного порывистого ветра упал строительный кран на стройплощадке", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов предупреждал, что на смену жаре с температурой более 33 градусов в понедельник придут ливни, грозы и сильный ветер порывами 22-27 метров в секунду.
Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 19:00 мск скорость юго-западного ветра уже не превышает 15 метров в секунду, температура — около 25 градусов.
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