В Петербурге ураган повалил строительный кран
Сильный шквалистый ветер в Санкт-Петербурге повалил кран на стройплощадке
Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
Строительный кран, который повалило шквалистым ветром в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Сильный шквалистый ветер повалил кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района.
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"Из-за ураганного порывистого ветра упал строительный кран на стройплощадке", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Ранее главный синоптик города Александр Колесов предупреждал, что на смену жаре с температурой более 33 градусов в понедельник придут ливни, грозы и сильный ветер порывами 22-27 метров в секунду.
Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 19:00 мск скорость юго-западного ветра уже не превышает 15 метров в секунду, температура — около 25 градусов.
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30 июня, 19:28