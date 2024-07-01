https://ria.ru/20240701/kran-1956736615.html

В Петербурге ураган повалил строительный кран

В Петербурге ураган повалил строительный кран - РИА Новости, 01.07.2024

В Петербурге ураган повалил строительный кран

Сильный шквалистый ветер повалил кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:57

2024-07-01T19:57

2024-07-01T20:15

происшествия

жкх

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Сильный шквалистый ветер повалил кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района. "Из-за ураганного порывистого ветра упал строительный кран на стройплощадке", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Ранее главный синоптик города Александр Колесов предупреждал, что на смену жаре с температурой более 33 градусов в понедельник придут ливни, грозы и сильный ветер порывами 22-27 метров в секунду. Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 19:00 мск скорость юго-западного ветра уже не превышает 15 метров в секунду, температура — около 25 градусов.

https://ria.ru/20240630/pogoda-1956498606.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, санкт-петербург, александр колесов