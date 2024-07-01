https://ria.ru/20240701/konkurs-1956067236.html

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей - РИА Новости, 01.07.2024

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:00

2024-07-01T12:00

2024-07-01T12:00

новости агентства

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

юнеско

вгтрк

китай

юар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956065879_0:92:1350:851_1920x0_80_0_0_574879aafc430e524ee1c0ddb0bb6a79.jpg

МОСКВА, 1 июля, РИА Новости. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта.В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955672482.html

https://ria.ru/20240524/diskussiya-1948247998.html

https://ria.ru/20240412/premiya-1939709130.html

россия

китай

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, юнеско, вгтрк, китай, юар