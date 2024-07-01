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Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей - РИА Новости, 01.07.2024
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12:00 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/konkurs-1956067236.html
Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей - РИА Новости, 01.07.2024
Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:00
2024-07-01T12:00
новости агентства
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
юнеско
вгтрк
китай
юар
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МОСКВА, 1 июля, РИА Новости. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта.В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955672482.html
https://ria.ru/20240524/diskussiya-1948247998.html
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россия
китай
юар
РИА Новости
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353
60
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2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, юнеско, вгтрк, китай, юар
Новости агентства, Россия, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ЮНЕСКО, ВГТРК, Китай, ЮАР

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

© РИА НовостиКонкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн голосование 2024
Конкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн голосование 2024 - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июля, РИА Новости. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.
Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.
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Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта.
В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.
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О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Корреспондент объединенной редакции сайта РИА Новости Дарья Юдкина
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Новости агентстваРоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаЮНЕСКОВГТРККитайЮАР
 
 
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