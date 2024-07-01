https://ria.ru/20240701/ipoteka-1956525466.html
В России завершается программа массовой льготной ипотеки
В России завершается программа массовой льготной ипотеки - РИА Новости, 01.07.2024
В России завершается программа массовой льготной ипотеки
В России 1 июля завершается программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:03
2024-07-01T00:03
2024-07-01T01:25
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московская область (подмосковье)
ипотека
экономика
"дом.рф"
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альфа-банк
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МОСКВА, 1 июл - РИА Недвижимость. В России 1 июля завершается программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. Менялись и условия господдержки, напомнили в пресс-службе банка ВТБ. По данным "Дом.РФ", всего за время действия программы по ней было выдано более 1,5 миллионов кредитов. Общий объем сделок достиг 6 триллионов рублей. Банками-лидерами по объемам выдач стали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банк "Дом.РФ", Промсвязьбанк. Средний размер кредита по программе составил 3,8 миллиона рублей. Две трети выдач пришлось на десять ключевых регионов. В Москве было выдано 20% кредитов, в Подмосковье - 12%, в Санкт-Петербурге - 10%, в Краснодарском крае - 7%. На Тюменскую, Свердловскую, Ленинградскую, Новосибирскую и Ростовскую области, а также на Татарстан пришлось 2-4% выдач, оценил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. "Льготная ипотека, введенная в 2020 году, сильно разогнала цены на первичном рынке, так как увеличился спрос за счет роста платежеспособных покупателей. За четыре года ее существования цена квадрата новостроек по России поднялась на 115%, то есть в 2,2 раза, до 135 тысяч рублей", - прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. По его словам, в Москве цена квадратного метра в новостройках за это время выросла на 69% - до 375,5 тысячи рублей, в Московской области – на 80%, до 193 тысяч рублей, в Петербурге – на 82%, до 248 тысяч рублей. Из-за этого Банк России неоднократно критиковал программу льготной ипотеки, утверждая, что ее активное использование создает риски формирования ипотечного пузыря, так как приводит не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен и большому ценовому разрыву на рынке новостроек и вторичного жилья. Регулятор призывал сохранить лишь адресные ипотечные программы. После окончания действия массовой программы льготной ипотеки в России продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. Планируется, что с 1 июля программа семейной ипотеки по ставке 6% будет расширена на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. Кроме того, льготы будут действовать для семей, желающих построить свой дом.
https://realty.ria.ru/20240628/avito-1956134849.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), ипотека, экономика, "дом.рф", сбербанк россии, альфа-банк
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ипотека, Экономика, "Дом.РФ", Сбербанк России, Альфа-банк
МОСКВА, 1 июл - РИА Недвижимость. В России 1 июля завершается программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%.
Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. Менялись и условия господдержки, напомнили в пресс-службе банка ВТБ.
По данным "Дом.РФ
", всего за время действия программы по ней было выдано более 1,5 миллионов кредитов. Общий объем сделок достиг 6 триллионов рублей. Банками-лидерами по объемам выдач стали Сбербанк
, ВТБ, Альфа-банк
, банк "Дом.РФ", Промсвязьбанк
. Средний размер кредита по программе составил 3,8 миллиона рублей.
Две трети выдач пришлось на десять ключевых регионов. В Москве было выдано 20% кредитов, в Подмосковье
- 12%, в Санкт-Петербурге
- 10%, в Краснодарском крае
- 7%. На Тюменскую, Свердловскую, Ленинградскую, Новосибирскую и Ростовскую области
, а также на Татарстан пришлось 2-4% выдач, оценил руководитель "Циан
.Аналитики" Алексей Попов
.
"Льготная ипотека, введенная в 2020 году, сильно разогнала цены на первичном рынке, так как увеличился спрос за счет роста платежеспособных покупателей. За четыре года ее существования цена квадрата новостроек по России поднялась на 115%, то есть в 2,2 раза, до 135 тысяч рублей", - прокомментировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
По его словам, в Москве цена квадратного метра в новостройках за это время выросла на 69% - до 375,5 тысячи рублей, в Московской области – на 80%, до 193 тысяч рублей, в Петербурге – на 82%, до 248 тысяч рублей.
Из-за этого Банк России неоднократно критиковал программу льготной ипотеки, утверждая, что ее активное использование создает риски формирования ипотечного пузыря, так как приводит не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен и большому ценовому разрыву на рынке новостроек и вторичного жилья. Регулятор призывал сохранить лишь адресные ипотечные программы.
После окончания действия массовой программы льготной ипотеки в России продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. Планируется, что с 1 июля программа семейной ипотеки по ставке 6% будет расширена на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. Кроме того, льготы будут действовать для семей, желающих построить свой дом.