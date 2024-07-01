Эрдоган назвал причину беспорядков в турецкой провинции Кайсери
Эрдоган: причиной беспорядков на юге Турции стали ядовитые рассуждения оппозиции
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной беспорядков в турецкой провинции Кайсери на юге страны стали "ядовитые" рассуждения оппозиции.
Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребёнка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка.
"Разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет. Эти ядовитые рассуждения оппозиции стали причиной инцидента, который вчера устроила небольшая группа в Кайсери. Вандализм и поджоги улиц неприемлемы. Мы никогда не были и не будем такими. Дискриминации и маргинализации не было и не будет места в политике партии правящей партии (АК Parti - ред.)", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник на собрании правящей партии.
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