https://ria.ru/20240701/erdogan-1956639113.html

Эрдоган назвал причину беспорядков в турецкой провинции Кайсери

Эрдоган назвал причину беспорядков в турецкой провинции Кайсери - РИА Новости, 01.07.2024

Эрдоган назвал причину беспорядков в турецкой провинции Кайсери

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной беспорядков в турецкой провинции Кайсери на юге страны стали "ядовитые" рассуждения оппозиции. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:50

2024-07-01T14:50

2024-07-01T14:50

в мире

турция

кайсери

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной беспорядков в турецкой провинции Кайсери на юге страны стали "ядовитые" рассуждения оппозиции. Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребёнка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. "Разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет. Эти ядовитые рассуждения оппозиции стали причиной инцидента, который вчера устроила небольшая группа в Кайсери. Вандализм и поджоги улиц неприемлемы. Мы никогда не были и не будем такими. Дискриминации и маргинализации не было и не будет места в политике партии правящей партии (АК Parti - ред.)", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник на собрании правящей партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, кайсери, реджеп тайип эрдоган