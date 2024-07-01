https://ria.ru/20240701/drony-1956642571.html

В России создали технологию противодействия дронам при помощи дирижаблей

В России создали технологию противодействия дронам при помощи дирижаблей - РИА Новости, 01.07.2024

В России создали технологию противодействия дронам при помощи дирижаблей

В России разработали систему защиты объектов от дронов "Барьер" из "парящей" сети, которая крепится на аэростатах, заявила гендиректор компании-разработчика... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:27

технологии

россия

санкт-петербург

российская электроника

ростех

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В России разработали систему защиты объектов от дронов "Барьер" из "парящей" сети, которая крепится на аэростатах, заявила гендиректор компании-разработчика данного изделия АО "Первый дирижабль" Полина Албек. "Наша основная деятельность - создание грузовых дирижаблей, однако сегодня мы, опираясь на опыт предков, создали систему защиты (от дронов - ред.) "Барьер". Максимальная нагрузка на аэростат достигает у нас 30 килограмм. Аэростаты для "Барьера" мы производим сами, сети - на специализированных предприятиях", - рассказала она, презентуя систему на конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА". По ее словам, на создание "Барьера" разработчиков вдохновил пример Первой Мировой войны, во время которой в целях обороны активно применялись дирижабли с подвешенными на них тросами из цепей. Албек отманила, что "Барьер" уже прошёл испытания на полигоне, на систему уже есть предварительные заказы. Высота эффективной работы аэростатов - до 300 метров. Система работает по следующему принципу: при обнаружении дронов, приближающихся к объекту, аэростаты поднимаются в воздух и "ловят" их сетью, сеть с пойманными в ней БПЛА отделяется от аэростата, после чего на них устанавливается новая сеть. Конференция "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" проходит 1-2 июля в Санкт-Петербурге. Организатором выступил Центр компетенций в области беспилотных технологий RuDrones, соорганизатор - НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха").

https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, санкт-петербург, российская электроника, ростех