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Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70% - РИА Новости, 01.07.2024
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Республика Татарстан
 
18:55 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/doroga-1956724608.html
Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%
Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70% - РИА Новости, 01.07.2024
Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%
Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:55
2024-07-01T18:55
республика татарстан
рустам минниханов
фарит ханифов
автомобильные дороги
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КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на 70%, сдать ее планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана в понедельник ознакомился с ходом строительства скоростной автодороги "Алексеевское - Альметьевск". "Рустам Минниханов проехал по готовому участку дороги и высоко оценил качество покрытия. Весь участок раис (глава) Татарстана проехал за один час. Строительство выполнено более чем на 70%", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, 145 километров четырехполосной дороги планируется сдать к концу этого года. По всей протяженности устанавливают ограждения, освещение. Ежедневно дорожники укладывают до 6,5 километра асфальта, в летний период укладка увеличена до 10 километров в день. Главе Татарстана сообщили, что все работы идут в графике. Один из наиболее технически сложных объектов - мост через реку Шешма. Ожидается, что в ближайшие два месяца работы на этом участке будут завершены. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщал, что общая стоимость строительства автодороги "Алексеевское - Альметьевск" составляет 102 миллиарда рублей. Автодорога протяженностью 145 километров является частью трассы "Шали - Бавлы" и одним из этапов международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
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рустам минниханов, фарит ханифов, автомобильные дороги
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Фарит Ханифов, Автомобильные дороги

Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%

© Фото : Telegram/Республика ТатарстанДорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%
Дорога Алексеевское - Альметьевск в Татарстане готова более чем на 70% - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Telegram/Республика Татарстан
Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%
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КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на 70%, сдать ее планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана в понедельник ознакомился с ходом строительства скоростной автодороги "Алексеевское - Альметьевск".
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"Рустам Минниханов проехал по готовому участку дороги и высоко оценил качество покрытия. Весь участок раис (глава) Татарстана проехал за один час. Строительство выполнено более чем на 70%", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, 145 километров четырехполосной дороги планируется сдать к концу этого года. По всей протяженности устанавливают ограждения, освещение. Ежедневно дорожники укладывают до 6,5 километра асфальта, в летний период укладка увеличена до 10 километров в день.
Главе Татарстана сообщили, что все работы идут в графике. Один из наиболее технически сложных объектов - мост через реку Шешма. Ожидается, что в ближайшие два месяца работы на этом участке будут завершены.
Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщал, что общая стоимость строительства автодороги "Алексеевское - Альметьевск" составляет 102 миллиарда рублей. Автодорога протяженностью 145 километров является частью трассы "Шали - Бавлы" и одним из этапов международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановФарит ХанифовАвтомобильные дороги
 
 
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