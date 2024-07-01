https://ria.ru/20240701/doroga-1956724608.html

Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%

Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70% - РИА Новости, 01.07.2024

Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%

Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:55

2024-07-01T18:55

2024-07-01T18:55

республика татарстан

рустам минниханов

фарит ханифов

автомобильные дороги

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КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на 70%, сдать ее планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана в понедельник ознакомился с ходом строительства скоростной автодороги "Алексеевское - Альметьевск". "Рустам Минниханов проехал по готовому участку дороги и высоко оценил качество покрытия. Весь участок раис (глава) Татарстана проехал за один час. Строительство выполнено более чем на 70%", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, 145 километров четырехполосной дороги планируется сдать к концу этого года. По всей протяженности устанавливают ограждения, освещение. Ежедневно дорожники укладывают до 6,5 километра асфальта, в летний период укладка увеличена до 10 километров в день. Главе Татарстана сообщили, что все работы идут в графике. Один из наиболее технически сложных объектов - мост через реку Шешма. Ожидается, что в ближайшие два месяца работы на этом участке будут завершены. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщал, что общая стоимость строительства автодороги "Алексеевское - Альметьевск" составляет 102 миллиарда рублей. Автодорога протяженностью 145 километров является частью трассы "Шали - Бавлы" и одним из этапов международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.

https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html

https://ria.ru/20240621/kazan-1954409276.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, фарит ханифов, автомобильные дороги