https://ria.ru/20240701/doroga-1956724608.html
Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%
Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70% - РИА Новости, 01.07.2024
Дорога "Алексеевское - Альметьевск" в Татарстане готова более чем на 70%
Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:55
2024-07-01T18:55
2024-07-01T18:55
республика татарстан
рустам минниханов
фарит ханифов
автомобильные дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956724803_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_706ddf7d5782fa9386d6b6e6d47fe679.jpg
КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на 70%, сдать ее планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана в понедельник ознакомился с ходом строительства скоростной автодороги "Алексеевское - Альметьевск". "Рустам Минниханов проехал по готовому участку дороги и высоко оценил качество покрытия. Весь участок раис (глава) Татарстана проехал за один час. Строительство выполнено более чем на 70%", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, 145 километров четырехполосной дороги планируется сдать к концу этого года. По всей протяженности устанавливают ограждения, освещение. Ежедневно дорожники укладывают до 6,5 километра асфальта, в летний период укладка увеличена до 10 километров в день. Главе Татарстана сообщили, что все работы идут в графике. Один из наиболее технически сложных объектов - мост через реку Шешма. Ожидается, что в ближайшие два месяца работы на этом участке будут завершены. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщал, что общая стоимость строительства автодороги "Алексеевское - Альметьевск" составляет 102 миллиарда рублей. Автодорога протяженностью 145 километров является частью трассы "Шали - Бавлы" и одним из этапов международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html
https://ria.ru/20240621/kazan-1954409276.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956724803_31:0:978:710_1920x0_80_0_0_978ed75e058f02cd04989cbd35fde543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, фарит ханифов, автомобильные дороги
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Фарит Ханифов, Автомобильные дороги
КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Новая скоростная автодорога "Алексеевское - Альметьевск" в составе платной автомобильной дороги "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в Татарстане построена более чем на 70%, сдать ее планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана в понедельник ознакомился с ходом строительства скоростной автодороги "Алексеевское - Альметьевск".
"Рустам Минниханов
проехал по готовому участку дороги и высоко оценил качество покрытия. Весь участок раис (глава) Татарстана проехал за один час. Строительство выполнено более чем на 70%", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, 145 километров четырехполосной дороги планируется сдать к концу этого года. По всей протяженности устанавливают ограждения, освещение. Ежедневно дорожники укладывают до 6,5 километра асфальта, в летний период укладка увеличена до 10 километров в день.
Главе Татарстана сообщили, что все работы идут в графике. Один из наиболее технически сложных объектов - мост через реку Шешма. Ожидается, что в ближайшие два месяца работы на этом участке будут завершены.
Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов
сообщал, что общая стоимость строительства автодороги "Алексеевское - Альметьевск" составляет 102 миллиарда рублей. Автодорога протяженностью 145 километров является частью трассы "Шали - Бавлы" и одним из этапов международного транспортного коридора Европа
- Западный Китай.