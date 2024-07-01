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В Москве двум гражданам Казахстана дали срок за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 01.07.2024
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15:54 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/diversiya-1956654603.html
В Москве двум гражданам Казахстана дали срок за диверсию на железной дороге
В Москве двум гражданам Казахстана дали срок за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 01.07.2024
В Москве двум гражданам Казахстана дали срок за диверсию на железной дороге
Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам лишения свободы по уголовному делу о диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:54
2024-07-01T15:54
происшествия
казахстан
александр абрамов
московский городской суд
ржд
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам лишения свободы по уголовному делу о диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Александру Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима. Эдуарду Бурдилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства. В суде подчеркнули, что оба обвиняемых – граждане Казахстана, суд также удовлетворил гражданский иск ОАО "РЖД" к обоим фигурантам. В этой связи можно предположить, что преступное деяние как-то связано с железными дорогами. Другие подробности не раскрываются. Мужчинам вменяется диверсия, совершенная группой лиц. Им грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240614/diversiya-1952884039.html
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происшествия, казахстан, александр абрамов, московский городской суд, ржд, москва
Происшествия, Казахстан, Александр Абрамов, Московский городской суд, РЖД, Москва
В Москве двум гражданам Казахстана дали срок за диверсию на железной дороге

Суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам за диверсию на железной дороге

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам лишения свободы по уголовному делу о диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Александру Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима. Эдуарду Бурдилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
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В суде подчеркнули, что оба обвиняемых – граждане Казахстана, суд также удовлетворил гражданский иск ОАО "РЖД" к обоим фигурантам. В этой связи можно предположить, что преступное деяние как-то связано с железными дорогами. Другие подробности не раскрываются.
Мужчинам вменяется диверсия, совершенная группой лиц. Им грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.
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ПроисшествияКазахстанАлександр АбрамовМосковский городской судРЖДМосква
 
 
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