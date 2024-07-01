Рейтинг@Mail.ru
Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 01.07.2024 (обновлено: 16:56 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/dagestan-1956680184.html
Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть
Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть - РИА Новости, 01.07.2024
Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть
Террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, сообщил министр внутренних... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:51
2024-07-01T16:56
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6464bcc5ca7b6ff77018c24f277d309.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов."Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они – это уже проверенный факт – шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать, и непосредственно увидев там некоторое количество женщин и детей", - сказал Магомедов на встрече главы Дагестана с представителями институтов гражданского общества.
https://ria.ru/20240701/terrorist-1956661738.html
махачкала
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994151_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f502d68375d9759b28943720a5e3e968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть

МВД Дагестана: напавшие на церковь и синагогу хотели атаковать и шиитскую мечеть

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.
"Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они – это уже проверенный факт – шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать, и непосредственно увидев там некоторое количество женщин и детей", - сказал Магомедов на встрече главы Дагестана с представителями институтов гражданского общества.
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов
Вчера, 16:09
 
МахачкалаДербентВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала