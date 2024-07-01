https://ria.ru/20240701/dagestan-1956680184.html

Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть

Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть - РИА Новости, 01.07.2024

Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть

Террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, сообщил министр внутренних... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:51

2024-07-01T16:51

2024-07-01T16:56

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов."Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они – это уже проверенный факт – шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать, и непосредственно увидев там некоторое количество женщин и детей", - сказал Магомедов на встрече главы Дагестана с представителями институтов гражданского общества.

https://ria.ru/20240701/terrorist-1956661738.html

махачкала

дербент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан