https://ria.ru/20240701/chernyshenko-1956559010.html
Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова
Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова - РИА Новости, 01.07.2024
Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова, который участвует в программе "Время героев",... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:03
2024-07-01T10:03
2024-07-01T10:03
общество
россия
республика башкортостан
дмитрий чернышенко
т-72б3м
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова, который участвует в программе "Время героев", сообщили в пресс-службе вице-премьера. "Наставником конкурса также стал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Подопечный вице-премьера в проекте – уроженец Республики Башкортостан, выпускник Казанского танкового училища, Герой России Степан Белов", - говорится в сообщении. Уточняется, что Белов, находясь на месте наводчика-оператора танка Т-72Б3М, подбил 16 украинских танков, 4 БМП и 10 легкобронированных целей. "Недавно Герой России окончил проходить образовательный модуль "Время героев" и скоро приступит к программе наставничества под личным кураторством Дмитрия Чернышенко", - рассказали в пресс-службе. Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников и рассчитана на 2–3 года и более. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника. По словам вице-премьера РФ, трек наставничества в рамках программы "Время героев" позволит участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций.
https://ria.ru/20240628/putin-1956181205.html
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика башкортостан, дмитрий чернышенко, т-72б3м
Общество, Россия, Республика Башкортостан, Дмитрий Чернышенко, Т-72Б3М
Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова
Чернышенко стал наставником участника программы "Время героев" Степана Белова
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова, который участвует в программе "Время героев", сообщили в пресс-службе вице-премьера.
"Наставником конкурса также стал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Подопечный вице-премьера в проекте – уроженец Республики Башкортостан
, выпускник Казанского танкового училища, Герой России Степан Белов", - говорится в сообщении. Уточняется, что Белов, находясь на месте наводчика-оператора танка Т-72Б3М, подбил 16 украинских танков, 4 БМП и 10 легкобронированных целей.
"Недавно Герой России окончил проходить образовательный модуль "Время героев" и скоро приступит к программе наставничества под личным кураторством Дмитрия Чернышенко", - рассказали в пресс-службе.
Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников и рассчитана на 2–3 года и более. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника.
По словам вице-премьера РФ, трек наставничества в рамках программы "Время героев" позволит участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций.