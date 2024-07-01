https://ria.ru/20240701/alye-parusa-1956730073.html

"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов

"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов - РИА Новости, 01.07.2024

"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел на высочайшем уровне, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:18

2024-07-01T19:18

2024-07-01T19:18

общество

санкт-петербург

нева (река)

александр беглов

алые паруса — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел на высочайшем уровне, сообщил губернатор города Александр Беглов. Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге состоялся в этом году в ночь с 28 на 29 июня. "В этом году он, как и всегда, прошел на высочайшем уровне. 100 тысяч вчерашних школьников собралось в центре Петербурга. К нам приехали ребята из 16 зарубежных стран", - сказал Беглов эфире "Радио России - Санкт-Петербург". "Это был настоящий праздник надежды, веры в будущее. Каждый раз, когда приветствую выпускников и вижу десятки тысяч молодых, красивых, энергичных ребят - сердце наполняется гордостью за страну и город. Я благодарю всех организаторов праздника. Все прошло на отлично. Петербург продолжает удивлять и восхищать всю страну", - добавил губернатор. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

https://ria.ru/20240627/beglov-1955969287.html

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общество, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, алые паруса — 2024