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"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов - РИА Новости, 01.07.2024
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19:18 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/alye-parusa-1956730073.html
"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов
"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов - РИА Новости, 01.07.2024
"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел на высочайшем уровне, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:18
2024-07-01T19:18
общество
санкт-петербург
нева (река)
александр беглов
алые паруса — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел на высочайшем уровне, сообщил губернатор города Александр Беглов. Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге состоялся в этом году в ночь с 28 на 29 июня. "В этом году он, как и всегда, прошел на высочайшем уровне. 100 тысяч вчерашних школьников собралось в центре Петербурга. К нам приехали ребята из 16 зарубежных стран", - сказал Беглов эфире "Радио России - Санкт-Петербург". "Это был настоящий праздник надежды, веры в будущее. Каждый раз, когда приветствую выпускников и вижу десятки тысяч молодых, красивых, энергичных ребят - сердце наполняется гордостью за страну и город. Я благодарю всех организаторов праздника. Все прошло на отлично. Петербург продолжает удивлять и восхищать всю страну", - добавил губернатор. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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общество, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, алые паруса — 2024
Общество, Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Беглов, Алые паруса — 2024
"Алые паруса" в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов

Беглов: праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел на высочайшем уровне

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел на высочайшем уровне, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге состоялся в этом году в ночь с 28 на 29 июня.
"В этом году он, как и всегда, прошел на высочайшем уровне. 100 тысяч вчерашних школьников собралось в центре Петербурга. К нам приехали ребята из 16 зарубежных стран", - сказал Беглов эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Красочные фейерверки и яркое шоу. Праздник "Алые паруса" в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

Выпускники школ идут на праздник Алые паруса в Санкт-Петербурге

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 9

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 9

Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 9

Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 9

В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 9

По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 9

Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 9
"Это был настоящий праздник надежды, веры в будущее. Каждый раз, когда приветствую выпускников и вижу десятки тысяч молодых, красивых, энергичных ребят - сердце наполняется гордостью за страну и город. Я благодарю всех организаторов праздника. Все прошло на отлично. Петербург продолжает удивлять и восхищать всю страну", - добавил губернатор.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Бриг Россия на второй репетиции праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Выпускники из 38 российских регионов приехали на "Алые паруса" в Петербурге
27 июня, 23:48
 
ОбществоСанкт-ПетербургНева (река)Александр БегловАлые паруса — 2024
 
 
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