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Красочные фейерверки и яркое шоу. Праздник "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 29.06.2024
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10:38 29.06.2024 (обновлено: 11:47 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/vypsknoy-1956284257.html
Красочные фейерверки и яркое шоу. Праздник "Алые паруса" в Петербурге
Красочные фейерверки и яркое шоу. Праздник "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 29.06.2024
Красочные фейерверки и яркое шоу. Праздник "Алые паруса" в Петербурге
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса". Яркие кадры масштабного события — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:38
2024-06-29T11:47
алые паруса — 2024
санкт-петербург
фото
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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса". Яркие кадры масштабного события — в фотоленте ria.ru.
санкт-петербург
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алые паруса — 2024, санкт-петербург, фото, фото
Алые паруса — 2024, Санкт-Петербург, Фото

Красочные фейерверки и яркое шоу. Праздник "Алые паруса" в Петербурге

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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса". Яркие кадры масштабного события — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

Выпускники школ идут на праздник Алые паруса в Санкт-Петербурге

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Впервые на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника, ленинградские школьники увидели 27 июня 1968 года . Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Движение брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

В концерте, который в 2024 году посвящен Году семьи, приняли участие Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

Помимо выпускников местных школ и колледжей, в Северную столицу приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).

Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге

"Алые паруса" посетили и выпускники из 16 иностранных государств, среди которыхБелоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки(Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Алые паруса — 2024Санкт-ПетербургФото
 
 
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