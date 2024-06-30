https://ria.ru/20240630/zhkkh-1956394635.html

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ с 1 июля

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ с 1 июля - РИА Новости, 30.06.2024

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ с 1 июля

Под первую за полтора года индексацию тарифов ЖКХ, которая начнется с 1 июля 2024 года, попадают все виды коммунальных услуг, однако какие именно услуги... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:47

2024-06-30T02:47

2024-06-30T09:02

жкх

россия

забайкальский край

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

чернобыльская аэс

рост тарифов жкх

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Под первую за полтора года индексацию тарифов ЖКХ, которая начнется с 1 июля 2024 года, попадают все виды коммунальных услуг, однако какие именно услуги подорожают, решает каждый регион, при этом сохраняются льготы для ряда категорий граждан, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.В ноябре 2023 года правительство утвердило индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам России на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период до 2028 года. Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года, но она не превысит инфляцию за этот период. Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2023 году составила 7,42%. Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития. В последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года."Какие дорожают услуги? На самом деле сюда подпадают все виды коммунальных услуг. Это свет, тепло, горячая и холодная вода, водоотведение, канализация, газ, вывоз коммунальных отходов. Удорожание внутри платежки – это уже решает субъект. То есть они могут в каждом регионе вот этот пирог поделить неравными частями и, соответственно, кому-то проиндексировать больше размер тарифа, кому-то меньше", — пояснил Склянчук.Он рассказал, что самый высокий тариф – это тепло, далее следуют электроэнергия, потом вода, и соответственно, газ и вывоз твердых отходов."Индексация тарифов ЖКХ производится впервые за полтора года. В 23-м году была заморозка, и, соответственно, этот размер – почти 10% – во многом имеет накопительный характер тех инфляционных процессов, которые за это время произошли", — сообщил Склянчук.Он отметил, что в среднем рост составит 9,8%, однако на уровне каждого субъекта могут быть дополнительные отклонения в сторону как увеличения, так и уменьшения."Но если субъекты уменьшат рост тарифов в зависимости от той планки, которую установило правительство, это может повлечь для них сокращение федеральных субсидий. Поэтому регионы, как правило, превышают либо полностью выполняют этот предельный установленный индекс", — пояснил Склянчук.По его данным, наибольший показатель установлен на Забайкальском крае — 15%, наименьший в Хакасии — 4%, в Москве – 11%, в Подмосковье – 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.По словам эксперта, система позволяет государству проводить занижение тарифов, ориентируясь на доступность размера платежа для самых малообеспеченных граждан. "То есть выравнивание идет по возможностям людей с низкими доходами, а не по экономически обоснованной стоимости поставки единиц товаров, и повышению адресности субсидий для тех, кто не может платить полную стоимость", — считает эксперт. Предельный размер, сколько можно потратить на коммуналку, по данным специалиста, это 22%, а во многих регионах эта цифра меньше. "То есть одна пятая бюджета уходит на коммуналку, а не больше. Все, что больше, это государство компенсирует. И, соответственно, есть и льготы по ЖКХ, которые получают отдельные категории граждан", — поделился Склянчук.На государственную компенсацию в виде субсидий, по данным эксперта, могут претендовать семьи с низким доходом, если их бюджет в расходе на человека на ЖКУ тратится больше чем на 1/5. Также граждане, попадающие под льготную категорию, получают скидку в 50% — это ветераны боевых действий, пенсионеры, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, люди с ограниченными возможностями здоровья и так далее.

https://ria.ru/20240501/zhkkh-1943238498.html

https://ria.ru/20240526/zhkkh-1948387819.html

https://ria.ru/20240628/zakonoproekt-1956166979.html

россия

забайкальский край

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жкх, россия, забайкальский край, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), чернобыльская аэс, рост тарифов жкх