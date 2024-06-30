https://ria.ru/20240630/zhara-1956415111.html

В России за сутки зафиксировали 31 температурный рекорд

В России за сутки зафиксировали 31 температурный рекорд - РИА Новости, 30.06.2024

В России за сутки зафиксировали 31 температурный рекорд

В России за минувшие сутки установлен 31 рекорд жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:58

2024-06-30T09:58

2024-06-30T09:58

россия

смоленск

петрозаводск

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В России за минувшие сутки установлен 31 рекорд жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В России за сутки установлен 31 рекорд жары… Небывалая жара для 29 июня отмечалась в 9 региональных столицах нашей страны, а именно: Смоленск плюс 30.5, предыдущий - плюс 30,1 в 1999 году; Петрозаводск плюс 30,7, предыдущий - плюс 29,8 в 1940 году; Санкт-Петербург плюс 32,1, предыдущий - плюс 31,9 в 1999 году; Томск плюс 32,2, предыдущий - плюс 32,1 в 1927 году; Тверь плюс 32,3, предыдущий - плюс 32,1 в 1991 году; Новосибирск плюс 33,1, предыдущий - плюс 31,8 в 1994 году; Кемерово плюс 33,8, предыдущий - плюс 31,9 в 1992 году; Барнаул плюс 33,8, предыдущий - плюс 31,8 в 2012 году; Красноярск плюс 35,2, предыдущий - плюс 33,7 градусов в 1928 году", - рассказал Тишковец. Он отметил, что аномально жаркую погоду обеспечивают гребень азорского антициклона, юго-западные потоки которого несут раскалённый воздух из Северной Африки. "В Центральной России аномальный зной продержится до конца будней части недели, и только к следующим выходным температурный фон вернется в свое положенное в июле климатическое русло", - отметил Тишковец.

https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html

https://ria.ru/20240621/mashina-1954441247.html

россия

смоленск

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, смоленск, петрозаводск, евгений тишковец, погода